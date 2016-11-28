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ТОФ обошел все флота России по количеству призов Главкома ВМФ
Военнослужащие Тихоокеанского флота стали лучшими в 13 из более чем 30 видов состязаний на приз главнокомандующего Военно-морским флотом, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Подразделения, воинские части, тактические группы, надводные и подводные корабли и соединения Тихоокеанского флота приняли участие в 21 виде конкурсов профессионального мастерства. В рамках проведения конкурсов проверялась готовность корабельных групп, кораблей, частей и подразделений береговых войск, морской авиации к выполнению задач по предназначению в море, воздухе и на берегу, рассказала "Золотому Рогу" Владимир Матвеев, начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга.
По итогам проведения состязаний на первенство ВМФ в 2016 году:
- призами главнокомандующего отмечены экипажи эскадренного миноносца «Быстрый», подводных лодок «Подольск» и «Тверь» за успешное проведение учебных ракетных стрельб по морским и береговым целям;
- лучшей в состязаниях среди тактических групп ракетных катеров стала корабельная ударная группа Тихоокеанского флота в составе ракетных катеров «Р-18» и «Р-19»;
- призом ГК МВФ награждён ракетный дивизион берегового ракетного соединения береговых войск Тихоокеанского флота;
- экипажу подводной лодки «Могоча» не было равных в решении задач минных постановок;
- зенитно-ракетный дивизион соединения морской пехоты береговых войск Тихоокеанского флота стал лучшим в вопросах организации противовоздушной обороны с отработкой задач по огневой и тактической подготовке с выполнением ракетных стрельб по воздушным целям;
- летчики морской авиации Тихоокеанского флота стали первыми по противолодочной подготовке, ведению воздушного боя и отработке учебных задач минных постановок;
- флотские разведчики стали первыми в двух видах состязаний;
- медицинская служба Тихоокеанского флота признана лучшей медицинской службой в ВМФ.
Кроме того, приказом Главнокомандующего ВМФ России за высокие показатели в боевой подготовке, инициативу и профессионализм, проявленные в ходе проведения состязаний 12 офицеров Тихоокеанского флота награждены грамотами.
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