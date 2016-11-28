www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.62 р. 100 JPY: 57.34 р.
EUR: 68.44 р. 10 CNY: 93.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Знай наших!
Распечатать

ТОФ обошел все флота России по количеству призов Главкома ВМФ

28 Ноября 2016, 18:00 | Приморье

Военнослужащие Тихоокеанского флота стали лучшими в 13 из более чем 30 видов состязаний на приз главнокомандующего Военно-морским флотом, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Подразделения, воинские части, тактические группы, надводные и подводные корабли и соединения Тихоокеанского флота приняли участие в 21 виде конкурсов профессионального мастерства. В рамках проведения конкурсов проверялась готовность корабельных групп, кораблей, частей и подразделений береговых войск, морской авиации к выполнению задач по предназначению в море, воздухе и на берегу, рассказала "Золотому Рогу" Владимир Матвеев, начальник отдела информационного  обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга.

По итогам проведения состязаний на первенство ВМФ в 2016 году:

- призами главнокомандующего отмечены экипажи эскадренного миноносца «Быстрый», подводных лодок «Подольск» и «Тверь» за успешное проведение учебных ракетных стрельб по морским и береговым целям;

- лучшей в состязаниях среди тактических групп ракетных катеров стала корабельная ударная группа Тихоокеанского флота в составе ракетных катеров «Р-18» и «Р-19»;

- призом ГК МВФ награждён ракетный дивизион берегового ракетного соединения береговых войск Тихоокеанского флота;

- экипажу подводной лодки «Могоча» не было равных в решении задач минных постановок;

- зенитно-ракетный дивизион соединения морской пехоты береговых войск Тихоокеанского флота стал лучшим в вопросах организации противовоздушной обороны с отработкой задач по огневой и тактической подготовке с выполнением ракетных стрельб по воздушным целям;

- летчики морской авиации Тихоокеанского флота стали первыми по противолодочной подготовке, ведению воздушного боя и отработке учебных задач минных постановок;

- флотские разведчики стали первыми в двух видах состязаний;

- медицинская служба Тихоокеанского флота признана лучшей медицинской службой в ВМФ.

Кроме того, приказом Главнокомандующего ВМФ России за высокие показатели в боевой подготовке, инициативу и профессионализм, проявленные в ходе проведения состязаний 12 офицеров Тихоокеанского флота награждены грамотами.        

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

                                                        
 

Автор:
Теги: ТОФ 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru