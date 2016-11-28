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В Приморье выявлено 190 нарушений в сезон охоты
У охотников изъято 25 единиц огнестрельного оружия, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
За третий квартал 2016 года инспекторами КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ», действующих, в том числе при поддержке Центра «Амурский тигр», было проведено 828 рейдов. В результате чего, составлено 190 протоколов о правонарушениях в области охоты, изъято 25 единицы незарегистрированного огнестрельного оружия (6 из которых с нарезным стволом). А также конфискованы 11 туш незаконно добытых копытных животных.
В Приморье копытные животные являются не только добычей охотников, но и кормовой базой амурского тигра, поэтому охране этого ресурса уделяется особое внимание. Девять оперативных групп КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ» каждый день патрулируют леса Приморского края, для того, чтобы обеспечивать порядок в охотничьих угодьях, а это 80% ареала амурского тигра. И не всегда рабочие будни инспекторов проходят гладко, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе АНО "Центр "Амурский тигр".
«Мы ехали с рейда с Черниговки, когда на дорогу выскочила собака. Сразу стало ясно, что это животное поднадзорное, ведь на ней был одет радио ошейник – охотники используют такие приемы, чтобы не самому по лесу бегать в поисках зверя. Как только собака залает, хозяин видит ее местонахождение по навигатору, - вспоминает руководитель оперативной группы КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ» Приморского края Сергей Воблый. – Мы поймали собаку и стали ждать хозяина, который через некоторое время вышел на нас. Стали составлять протокол за охоту без разрешительных документов, как вдруг услышали лай еще одной собаки. Тут и началось. Пока пытались задержать второго браконьера, который пытался скрыться на автомобиле, первый пошел в рукопашную… Сейчас в деле разбирается полиция. Из-за своих необдуманных действий ребята штрафом уже не отделаются, ведь мы законные представители власти и любые неправомерные действия в отношении нас чреваты последствиями».
Не только рядовые охотники нарушают закон, но иногда и сотрудники охотничьих хозяйств, которые должны не только подавать пример остальным, но и выявлять нарушителей.
В сентябре 2016 года сотрудниками КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ» был задержан сотрудник одного из охотхозяйств Приморского края, который добыл две особи копытных животных, хотя разрешение имел только на добычу одной особи.
«Есть такие граждане, которые считают, что им все можно и закон для них не писан. И даже, когда дело «пахнет» статьей начинают угрожать, вспоминать связи, пугать именами, - комментирует инспектор КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ» Приморского края Андрей Захаров. – Например, при задержании конкретного охотоведа мы услышали, что «он еще 5 минут назад чувствовал себя в этом районе Богом» и действовал с разрешения директор охотхозяйства. Вот и пришлось объяснить гражданину, что слово директора – это не закон».
Отметим, что после данного происшествия администрация охотхозяйства, в который трудился задержанный, уволила этого сотрудника.
Всего, по фактам выявленных нарушений за третий квартал 2016 года заведено четыре уголовных дела по статьям 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».
«По всей видимости, зима предстоит сложная – по оценкам некоторых экспертов она будет снежная, что, в совокупности с отсутствием в отдельных районах нажировочных кормов, приведет к возникновению проблем с копытными животными, которое окажутся в бедственном положение. Естественно, этим будут пользоваться браконьеры. Поэтому на 4-й квартал для службы охотничьего надзора основная задача сделать так, чтобы отдельные граждане не пользовались беспомощным состоянием копытных. А прошедший квартал ребята отработали хорошо, стоит отметить, что их работа уже приводит к снижению фактов браконьерства, что отражается на статистике. Многие из тех, кто нарушал закон, уже стали законопослушными, но в отдельных районах конечно работы еще много и нельзя останавливаться на достигнутом», - комментирует директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
Сохраняя места обитания и кормовую базу амурского тигра, оперативные группы охотнадзора получают активную поддержку Центра «Амурский тигр» - в январе 2014 года подписано соглашение о взаимном сотрудничестве с КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ» Приморского края. Именно с этого времени Центр осуществляет премирование инспекторов департамента охотничьего надзора. Премии выплачиваются ежеквартально, а также после подведения итогов года в нескольких номинациях: «Лидер», «Копытные», «Оружие» и «Уголовное преследование». По итогам третьего квартала, общая сумма денежного поощрения составила 209 800 рублей.
Центр «Амурский тигр» отмечает, что хороших результатов можно добиться лишь при грамотном управлении структурным подразделением и поздравить директора КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий» Олега Михайловича Шорскина с юбилеем.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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