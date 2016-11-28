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Курсанты пожарной академии в детском доме №2 во Владивостоке устроили праздник
Вместе с будущими спасателями дети занимались творчеством – лепили из пластилина картины, посвященные новогодним сказкам, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.
«Проведение встреч в данном детском доме является традиционным. Мы с радостью общаемся, навещаем воспитанников данного учреждения, придумываем для них развлечения, с удовольствием делимся своим жизненным опытом и знаниями», - отметила курсантка академии Екатерина Аникеева.
В ходе мероприятия дети с большим увлечением мастерили сказочных героев, фантазировали различные сюжеты сказок, обсуждали их с курсантами, водили хороводы, участвовали в играх. Когда поделки из пластилина были готовы, ребята разделились на несколько команд и презентовали своим гостям волшебные истории, которые дети изобразили в своих творческих работах.
Дети успешно справились со всеми предложными им заданиями, активно участвовали в играх, делились своими впечатлениями и задавали гостям интересующие вопросы. В завершении мероприятия дети фотографировались с курсантами на память, а каждому ребёнку был вручён сладкий подарок.
«Нам приятно видеть, что в рядах МЧС России служат такие отзывчивые и неравнодушные к детским судьбам люди. Будем рады видеть у нас в гостях сотрудников «чрезвычайного ведомства» вновь и вновь», – добавила воспитатель детского дома № 2 Елена Каплина.
Иван КРЫШАН.
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