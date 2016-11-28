В Приморье сохранят Цветок богов

В школах Лесозаводска и Кировского района запустили экологический проект «Цветок богов», направленный на решение проблемы сохранности лотоса, сообщает деловая газета «Золотой Рог».





Проект инициировали учащиеся 4А класса школы поселка Горные Ключи Кировского района и 5В класса школы № 4 города Лесозаводска. В рамках акции учащиеся уже убрали берег Солдатского озера в поселке Горные Ключи, а также получили разрешение на установку знаков, запрещающих уничтожение лотосов, которые сделают своими руками и с помощью родителей и учителей установят на озерах Лесозаводского городского округа и Кировского района в дни весенних каникул.

Кроме этого, участниками акции запланировано большое количество мероприятий: образовательные беседы с учащимися школ о красоте лотоса и его местах обитания, конкурс личных фотографий с лотосами, конкурс рисунков #СохранимЛотосВместе, дискуссии об истории появления лотоса на гербе Лесозаводского городского округа и Кировского района, мастер-класс по оригами, раздача прохожим информационно-просветительских флаеров о лотосе и об административных последствиях для тех, кто уничтожает этот краснокнижный вид. Ключевым мероприятием проекта станет «День лотоса», который участники акции проведут в январе в общеобразовательных школах.

Стоит отметить, что экологический проект «Цветок богов» принимает участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Я - гражданин России» и муниципальном конкурсе профессионального мастерства в Лесозаводском городском округе «Высший класс».

Наталья Малярук, организатор акции «Цветок богов», участница федерального проекта «Новые Лица»: «Мы приглашаем всех неравнодушных к защите уникальной флоры Приморского края присоединиться к нашей акции. Любой желающий может разместить свои фото с лотосами в группе нашей акции в социальной сети «ВКонтакте» http://vk.com/club133183685, а также поделиться своими идеями по защите этого удивительного цветка».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.