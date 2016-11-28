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Акция "СМС маме" стартовала в Приморском крае
Нововведение представляет собой информационно-образовательную программу, призванную помочь беременным женщинам и молодым матерям.
Как сообщили в департаменте здравоохранения, «СМС маме» – бесплатный информационно-образовательный мобильный сервис, который обеспечивает беременных женщин и молодых мам во всех регионах России своевременной и достоверной информацией о развитии ребенка, здоровом питании, грудном вскармливании, а также о социальной защите и поддержке молодых мам: трудовые права беременных, пособия, компенсации, программа материнского капитала и прочее.
«Чтобы воспользоваться сервисом, нужно отправить бесплатное сообщение со словом МАМА на номер 5253. Затем придет смс, на которое нужно ответить, указав дату рождения ребенка или предполагаемую дату родов. Это нужно, чтобы советы были актуальными для возраста вашего ребенка. После окончания регистрации на телефон будут приходить 2-3 текстовых сообщения в неделю до достижения ребенком возраста 1 года. Кстати, можно в любой момент отказаться от рассылки, отправив бесплатно со своего мобильного телефона слово СТОП на номер 5253», – сообщила главный специалист-эксперт департамента здравоохранения Евгения Шутка.
Она также подчеркнула, что программа носит исключительно социальный характер, не преследует никакой коммерческой выгоды, не рекламирует и не продвигает какие-либо продукты или услуги, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
«Содержание СМС-сообщений для данного сервиса разработаны ведущими специалистами Министерства здравоохранения РФ и экспертами ФГБУ “Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова” Министерства здравоохранения РФ», – подчеркнула она.
Добавим, подробную информацию о проекте и правилах регистрации для участия в программе «СМСмаме» можно найти на портале https://smsmame.ru/.
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