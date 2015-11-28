Русфонд: Детям необходима помощь

"Золотой Рог" публикует письма о помощи:

Даша Лепчук, 4 года, нейрофиброматоз (опухоль) языка и полости рта, спасет операция. 238 200 руб.







Внимание! Цена операции - 248 000 руб. 9800 руб. собрали наши читатели. Не хватает 238 200 руб.

Когда внучке исполнилось восемь месяцев, мы стали замечать, что во время кормления она как-то странно высовывает язык. Думали, что со временем это пройдет, но язык стал увеличиваться в размере. И к двум годам Даша уже не могла нормально есть, говорить, дыхание стало затрудненным. В Краевом клиническом центре у Даши выявили доброкачественную опухоль языка. Операцию рекомендовали сделать, когда девочка подрастет. Но опухоль продолжала увеличиваться, в прошлом году мы еще раз прошли обследование. На этот раз выяснилось, что операция нужна безотлагательно. Во Владивостоке таких операций не делают. Помочь Даше согласились в Центре детской челюстно-лицевой хирургии (Москва). Там Дашу обследовали, обнаружили еще одну опухоль в полости рта. Врачи сказали, что лечение пройдет в несколько этапов. Первую операцию помогли оплатить телезрители и читатели Русфонда. Спасибо всем большое. Теперь Даша не задыхается, ее речь улучшается, девочка может нормально есть. Сейчас необходимо провести вторую операцию – удалить оставшееся новообразование во рту. Средств на лечение внучки у меня нет. Я пенсионерка, являюсь опекуном Даши и ее девятилетнего брата Димы. Мама Даши умерла в прошлом году. Отец от детей отказался. Помогите нам, пожалуйста!

Наталья ЯНИШЕВСКАЯ, Надеждинский район.

Руководитель Центра детской челюстно-лицевой хирургии Виталий РОГИНСКИЙ (Москва):

«Даше необходимо поэтапное лечение. На первом этапе мы уменьшили размер языка, сделали коррекцию его формы, устранили аномалию. Сейчас необходимо устранить новообразование в области дна полости рта».

Игорь МАЛЯВКА, 17 лет, сахарный диабет 1 типа, требуются расходные материалы к инсулиновой помпе. 135 157 руб.





Внимание! Цена расходных материалов - 136 157 руб. 1000 руб. собрали наши читатели. Не хватает 135 157 руб.

Мой сын болеет сахарным диабетом уже три года. Серьезные проблемы со здоровьем начались у Игоря на фоне длительного стресса, возникшего из-за болезни и смерти отца. Диабет у сына протекал очень тяжело. Он постоянно ощущал слабость, головную боль, уровень сахара резко менялся в течение дня, приходилось делать по шесть-восемь уколов инсулина ежедневно. Врачи посоветовали поставить инсулиновую помпу. В нашем регионе за счет бюджета помпы и расходные материалы к ним не предоставляются. Тогда мне удалось самой приобрести помпу. Сейчас состояние Игоря существенно улучшилось, он готовится к сдаче ЕГЭ, учится хорошо, надеется поступить в институт на бюджетное отделение. Игорь хочет стать психологом. Сейчас сыну нужны расходные материалы к помпе, денег на их покупку у нас нет. Я воспитываю Игоря одна, моей зарплаты едва хватает на самое необходимое. Помогите, пожалуйста!

Ольга МАЛЯВКА, Анучинский район.

Детский эндокринолог Приморского краевого центра диабета и эндокринных заболеваний Наталья ПАВИНА (Владивосток):

«Заболевание у Игоря протекает тяжело, потребность в инсулине высокая. Помпа позволила стабилизировать уровень сахара и облегчить состояние мальчика. Помповую инсулинотерапию необходимо продолжить».

Саша КРУГЛЯК, 6 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 198 120 руб.





Внимание! Цена лечения - 199 620 руб. 1500 руб. собрали наши читатели. Не хватает 198 120 руб.

Саша до трех месяцев рос и развивался нормально, соответственно возрасту. А в три месяца сыну сделали прививку, после чего у Саши нарушился сон, он плохо ел, перестал держать голову. Когда сыну исполнилось девять месяцев, участковый педиатр направила нас на обследование в краевой Центр материнства и детства, там сына обследовали и поставили диагноз «детский церебральный паралич». С тех пор мы дважды в год проходим здесь обследование и лечение. Сейчас Саша хорошо разговаривает, научился самостоятельно есть, но из-за спастики в руках и ногах не умеет ни стоять, ни ползать, даже сидеть ему тяжело. Сыну готовы помочь в Москве, в Институте медицинских технологий (ИМТ), но лечение там платное. Из-за болезни сына я не работаю, одна воспитываю троих детей. У Саши есть брат-близнец Дима и младшая сестра Диана. Бывший муж нигде не работает и алименты не платит. Пожалуйста, помогите!

Анжела БОЙЧУК, г. Партизанск.

Невролог ИМТ Елена МАЛАХОВА (г. Москва):

«Саше рекомендована госпитализация для проведения восстановительного лечения и реабилитации. Мы надеемся научить мальчика ходить, повысить уровень его развития до возможности обучения по программе общеобразовательной школы».