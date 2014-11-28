Первый вице-губернатор Приморья уговорил пенсионеров отменить голодовку

28 ноября в кавалеровской райадминистрации состоялась встреча первого вице-губернатора Александра КОСТЕНКО с представителями голодающих альтернативщиков, в которой также приняли участие мэр района Сергей Зайцев, помощник прокурора района, представители «Примтеплоэнерго, начальник департамента ЖКХ Виктор КУЛИНСКИЙ.

По словам Ирины МАРТЫНЮК, представляющей интересы 8 альтернативщиков-бунтовщиков, «Примтеплоэнерго» подало на них иски в суд по взысканию задолженности за несколько лет. И суды выиграло. Теперь им нужно платить от 100 до 220 тысяч теплоэнергетикам, на что альтернативщики не согласны. Райадминистрация обещала уладить вопрос, сказали: принесите документы. Альтернативщики сдали свои документы в отдел ЖКХ райадминистрации. Но вопрос не решился. Между тем «Примтеплоэнерго» уже взыскивает задолженность с 8 альтернативщиков, у некоторых забирают половину пенсии.

Костенко обратил внимание присутствующих, что в октябре прошлого года в Кавалерово было 39 альтернативщиков, сейчас их осталось 8. По остальным вопрос решен. «Мы договорились с КГУП «Примтпелоэнерго», что люди либо должны восстановить систему центрального отопления, либо подготовить документы для узаконивания переустройства квартир, - отметил Костенко. - Глава Кавалеровского городского поселения Марина КУЗЬМИНА сообщила, что муниципальный комитет поселения принял поправку к своему постановлению о порядке переустройства квартиры: квартира может быть сохранена в переустроенном состоянии, если это не нарушает права граждан и не создает угрозы для их жизни и здоровья. Поэтому обращайтесь в суд с требованием оставить ваши квартиры в переустроенном варианте…»

В итоге альтернативщики согласились с выходом, предложенным Костенко. Ирина Мартынюк сообщила: «Мы подаем иски в суд, чтобы оставить квартиры в переустроенном варианте. И пока мы отменяем голодовку…»

Татьяна КУРОЧКИНА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

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