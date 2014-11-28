Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Первый вице-губернатор Приморья уговорил пенсионеров отменить голодовку
28 ноября в кавалеровской райадминистрации состоялась встреча первого вице-губернатора Александра КОСТЕНКО с представителями голодающих альтернативщиков, в которой также приняли участие мэр района Сергей Зайцев, помощник прокурора района, представители «Примтеплоэнерго, начальник департамента ЖКХ Виктор КУЛИНСКИЙ.
По словам Ирины МАРТЫНЮК, представляющей интересы 8 альтернативщиков-бунтовщиков, «Примтеплоэнерго» подало на них иски в суд по взысканию задолженности за несколько лет. И суды выиграло. Теперь им нужно платить от 100 до 220 тысяч теплоэнергетикам, на что альтернативщики не согласны. Райадминистрация обещала уладить вопрос, сказали: принесите документы. Альтернативщики сдали свои документы в отдел ЖКХ райадминистрации. Но вопрос не решился. Между тем «Примтеплоэнерго» уже взыскивает задолженность с 8 альтернативщиков, у некоторых забирают половину пенсии.
Костенко обратил внимание присутствующих, что в октябре прошлого года в Кавалерово было 39 альтернативщиков, сейчас их осталось 8. По остальным вопрос решен. «Мы договорились с КГУП «Примтпелоэнерго», что люди либо должны восстановить систему центрального отопления, либо подготовить документы для узаконивания переустройства квартир, - отметил Костенко. - Глава Кавалеровского городского поселения Марина КУЗЬМИНА сообщила, что муниципальный комитет поселения принял поправку к своему постановлению о порядке переустройства квартиры: квартира может быть сохранена в переустроенном состоянии, если это не нарушает права граждан и не создает угрозы для их жизни и здоровья. Поэтому обращайтесь в суд с требованием оставить ваши квартиры в переустроенном варианте…»
В итоге альтернативщики согласились с выходом, предложенным Костенко. Ирина Мартынюк сообщила: «Мы подаем иски в суд, чтобы оставить квартиры в переустроенном варианте. И пока мы отменяем голодовку…»
Татьяна КУРОЧКИНА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото автора.
Новости тематики
- Во Владивостоке ожидается сильный дождь
- Районы Приморья готовятся к зиме
- Владивосток выбирает приоритеты благоустройства
- Владивостокцы выберут приоритеты благоустройства
- Во Владивостоке закроют мусоросжигательный завод
- Двухмесячник чистоты в самом разгаре
- Владивосток приводит себя в порядок после затяжной зимы
- Жители Владивостока выпросили себе новый общественный туалет
- Приморцы выбирают адреса для благоустройства
- Новые тарифы на услуги ЖКХ обожгут приморцев
Новости раздела
- В Приморском крае вирус гриппа не обнаружен
- Программа "400 дворов" набирает обороты
- Грузы для ликвидации последствий наводнения в Приморье будут перевозиться бесплатно
- 2000 маленьких приморцев ждут новогодние подарки на губернаторской елке
- Владивосток и корейский Пхохан стали городами-побратимами
- Кожемяко приказал разобраться с теми, кто варварски эксплуатирует земли сельхозназначения
- В 120 детских садах Владивостока созданы общественные комиссии
- Во Владивостоке на центральной остановке общественного транспорта высадка-посадка опасна
- Телевидение, которое помогает
- Бизнес-гороскоп: Весам стоит взвешивать свои финансовые решения
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока рассказал о смертельной опасности
- На юге Приморья хотят построить еще один крупный порт
- "Владхлеб" готов поглотить соседей по региону
- На Сахалине японцы увидели туристический потенциал
- Номинантка "Грэмми" Джинетта Миничелло и "русский Фрэнк Синатра" летят во Владивосток
- Китайские браконьеры выдворили российских рыбаков с берегов Амура и Уссури
- Регулярный авиарейс может связать Приморье и провинцию Северная Чхунчхон
- В Якутии рассматривают возможность создания цифрового ТОР
- Хабаровскому министру потребовался "пинок" губернатора, чтобы навести порядок
- Сбербанк приготовил на свое 177-летие "Зеленый день"