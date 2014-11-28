Nissan и Suzuki отзывают в Японии 600 000 автомобилей

Японская Nissan Motor отзывает в Японии 250 000 автомобилей в связи с неисправностью топливной системы, говорится в распространенном сегодня заявлении автоконцерна. Сервисная акция затрагивает модели Serena, X-Trail, Juke, а также Suzuki Landy, созданный на базе минивэна Serena.

Отзываемые автомобили были выпущены в период с ноября 2010 г. по октябрь 2014 г. В топливной системе этих машин выявлена неисправность, которая может привести к утечке бензина.

Кроме того, Suzuki отзывает около 340 000 автомобилей Palette, выпущенных в период с января 2008 г. по сентябрь 2011 г., также отзывной компании подлежат копии Palette — модели Nissan Roox, произведенные в этот же период. У этих моделей обнаружена неисправность крепления водительского сиденья, которая может привести к его перекосу.

ZRPRESS.RU, Владивосток.