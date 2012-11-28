Естественную убыль приморцев замещают мигранты

За 9 месяцев текущего года численность постоянного населения Приморского края уменьшилась на 1,7 тыс. человек и на 1 октября 2012 года составила 1948,8 тыс. человек.

Часть естественной убыли (–1922 человека) была замещена миграционным притоком (188 человек). За этот же период родилось 18,1 тыс. детей (на 4,6% больше соответствующего периода 2011), умерло 20 тыс. человек (на 3,7% меньше). Число умерших превысило число родившихся на 10,6%.

В органах ЗАГС с начала текущего года зарегистрировано

13 789 браков (на 0,4% меньше, чем за 9 месяцев 2011 года) и

7 344 развода (меньше на 4,6%). На 1000 заключенных браков пришлось 533 развода.

Число прибывших в край из других регионов России за 9 месяцев 2012 года составило 13 501 человек (на 28% больше, чем в соответствующем периоде 2011 года), из других стран – 8736 человек (на 45%). Выехало в другие регионы России 17 977 человек (на 23% больше), а в другие страны – 4 072 человека (в 6,3 раза больше).

Увеличение числа выбывших объясняется окончанием срока временной регистрации у мигрантов.

"Золотой Рог" по данным Приморскстата.