Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Естественную убыль приморцев замещают мигранты
За 9 месяцев текущего года численность постоянного населения Приморского края уменьшилась на 1,7 тыс. человек и на 1 октября 2012 года составила 1948,8 тыс. человек.
Часть естественной убыли (–1922 человека) была замещена миграционным притоком (188 человек). За этот же период родилось 18,1 тыс. детей (на 4,6% больше соответствующего периода 2011), умерло 20 тыс. человек (на 3,7% меньше). Число умерших превысило число родившихся на 10,6%.
В органах ЗАГС с начала текущего года зарегистрировано
13 789 браков (на 0,4% меньше, чем за 9 месяцев 2011 года) и
7 344 развода (меньше на 4,6%). На 1000 заключенных браков пришлось 533 развода.
Число прибывших в край из других регионов России за 9 месяцев 2012 года составило 13 501 человек (на 28% больше, чем в соответствующем периоде 2011 года), из других стран – 8736 человек (на 45%). Выехало в другие регионы России 17 977 человек (на 23% больше), а в другие страны – 4 072 человека (в 6,3 раза больше).
Увеличение числа выбывших объясняется окончанием срока временной регистрации у мигрантов.
"Золотой Рог" по данным Приморскстата.
Новости тематики
- Трудовые книжки уйдут в "цифру"
- Более 50 школ и детсадов Владивостока испытывают кадровый голод
- Экс-губернатору Приморья нашли новую работу
- Корпорации развития Дальнего Востока не хватает кадров
- Названа десятка регионов РФ, куда хотят сбежать приморцы
- В Межмуниципальном отделе МВД в Приморье - новый начальник
- Больше 200 человек зарегистрировались на Русский MeetUp во Владивостоке
- Бывший высокопоставленный силовик ищет работу в Приморье
- Во Владивостоке восстановили права уволенного работника
- В администрации Приморья новое важное назначение
Новости раздела
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Впервые ковчег с частицей мощей святителя Луки будут встречать во Владивостоке
- В День тигра Владивосток объединяет "полосариев" всех страх
- В столице Приморья ожидается ухудшение погодных условий
- Районы Приморья готовятся к зиме
- Международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" собрал 20 тысяч зрителей
- Во Владивостоке поставлен рекорд посещаемости выставки в рамках ВЭФ
- Во Владивостоке открыли мемориальную доску легендарному капитану дальнего плавания
- Юные туристы из Поднебесной восторгаются Приморьем
- Туристы поймали Большую рыбу
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- Андрей Ищенко, похоже, забыл, что он слуга народа
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- Новым главой Приморья назначен "универсальный солдат" президента
- Андрей Тарасенко: "В Приморье было тяжелее, чем на подлодке"
- Районы пошли вразнос вслед за краем
- Банк России предупреждает жителей Приморья о финансовых мошенниках
- Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко: "Ситуация в Приморье не очень хорошая"
- Правительство предлагает начислять пенсии от балды