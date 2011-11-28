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В Приморском крае расхитители электроэнергии возместили Дальэнергосбыту 85 млн рублей
ВЛАДИВОСТОК, 28 ноября, ZRPRESS. За 10 месяцев текущего года в ходе рейдовых проверок специалисты филиала ОАО «ДЭК» - Дальэнергосбыт совместно с персоналом территориальных сетевых организаций и управляющих компаний зафиксировали свыше 5 тысяч фактов безучетного пользования электроэнергией физическими лицами и 675 фактов – на объектах различных организаций и предприятий.
В результате проведенных рейдов недобросовестным потребителям было доначислено 34,5 миллионов киловатт-часов на сумму свыше 90 миллионов рублей. На сегодня нарушителями компенсировано 85 миллионов рублей с учетом предыдущих периодов.
Кроме того, с начала года мировыми судьями Приморского края вынесено 20 приговоров в отношении граждан по фактам хищения электроэнергии. Потребители, признанные судом виновными, осуждены по статье №165 ч. 1 Уголовного кодекса РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Уголовные наказания в виде условного лишения свободы сроком до 10 месяцев, штрафов, обязательных либо исправительных работ понесли жители городов Артем, Находка, Партизанск, Уссурийск, Кавалеровского, Пограничного районов. Также суд обязал их возместить ущерб за безучетно потребленную электроэнергию. Всего с января по октябрь в органы внутренних дел Приморского края подано 29 заявлений в отношении граждан, несанкционированно подключившихся к электрическим сетям.
Как отмечают специалисты, количество таких нарушений в сравнении с прошлым годом значительно снизилось. Так, на одну тысячу меньше составлено актов о безучетном пользовании электроэнергией физическими лицами и на 276 актов меньше предъявлено юридическим лицам. Прежде всего, сокращение происходит благодаря исполнению Федерального закона №261 «Об энергосбережении» и повсеместной установке электронных приборов учета и современных измерительных комплексов, которые лучше защищены от посторонних вмешательств с целью хищений. Кроме этого на снижение числа хищений оказывает влияние реализация территориальными сетевыми организациями Приморского края инвестиционных программ по модернизации электросетевого оборудования, сообщает пресс-служба «Дальэнергосбыта» - филиала ОАО «ДЭК».
Досье: Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» образовано в 2007 году путём слияния региональных энергосистем Дальнего Востока и осуществляет деятельность на территории Приморья (Дальэнергосбыт), Хабаровского края (Хабаровскэнергосбыт), Амурской области (Амурэнергосбыт), ЕАО (Энергосбыт ЕАО). Компания является основным Гарантирующим поставщиком электроэнергии для населения и предприятий II неценовой зоны оптового рынка электроэнергии, а также имеет статус Единого Закупщика, выполняющего функции покупки и продажи электроэнергии (мощности) участникам оптового рынка второй неценовой зоны.
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