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Заповедники и нацпарки Приморья попали под раздачу дальневосточных гектаров
Житель Приморья зарегистрировал заявку на гектар в Лазовском заповеднике. Федеральная информационная система «Надальнийвосток.рф» позволяет всем желающим регистрировать заявки на земли, входящие в состав особо охраняемых природных территорий, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Так, житель Приморья Алексей Комаров без особого труда выбрал и зарегистрировал на свою учетную запись участок на территории Лазовского заповедника. При этом система не воспрепятствовала ему в регистрации заявки так, как будто выбранная земля совершенно свободна от каких-либо обременений. Теперь в течение 7 дней, если все документы заполнены правильно, уполномоченный орган обязан принять решение о предоставлении участка. При этом в официальном перечне причин для отказа уже нет такого фильтра: мол, запрашиваемый участок изначально не подлежал к раздаче.
Получается, что претендовать на участки в заповедниках сегодня доступно всем желающим. Земли, которые не могут быть предоставлены в соответствии с федеральным законом № 119-ФЗ, на карте системы обозначены серым цветом. Однако почему-то территории почти всех ООПТ федерального значения в Приморье серым не окрашены, а такого же цвета, как и все свободные земли, на которых можно выбрать бесплатный гектар.
Кроме Лазовского заповедника это касается также национального парка «Зов тигра», Сихоте-Алинского заповедника, нацпарка «Легенды Удэге». Больше повезло нацпаркам «Земля леопарда» и «Бикин» - территории этих ООПТ на карте серым цветом все-таки обозначены.
«Я выбрал участок в 1 гектар в центре Лазовского заповедника между рекой Беневкой и Чертовым ключом – рассказал Алексей Комаров, – Нажал кнопку «проверить» и получил одобрение о подаче заявки и предложение выбрать вид деятельности, для которой выбираю землю. Теперь этот участок закреплен за моей учетной записью. При этом я уже не могу просто так от него отказаться и выбрать, к примеру, другой. Согласно инструкции, я могу аннулировать свою заявку только после того, как завершу процедуру отправления заявления, и она попадет в уполномоченный орган».
Остается предположить, что на этапе рассмотрения заявки уполномоченный орган, хоть и вопреки инструкции, но все же откажет гражданам, запросившим гектары на заповедных территория.
Директор объединенной дирекции Лазовского заповедника и нацпарка «Зов тигра» Владимир АРАМИЛЕВ намерен потребовать от исполнителей закона о дальневосточном гектаре устранить это грубое нарушение.
«Мы не можем согласиться с таким положением вещей, – говорит Владимир Арамилев. – Возможно, и скорее всего, это недоразумение, и в итоге гражданам, получившим первоначальное одобрение на земли ООПТ, на каком-то этапе откажут. Никто не вправе раздавать заповедные территории. Но вот на каком этапе? Не придется ли нам столкнуться с судебными тяжбами, с негативом в отношении заповедника? В любом случае, это не улучшит имидж заповедника и уж тем более не добавит доверия механизму выдачи дальневосточного гектара».
Как сообщается на официальном сайте администрации Приморье, на сегодняшний день площадь земель, на которых может быть выдан «дальневосточный гектар», составляет 2,8 миллиона гектаров. При этом ко второму этапу реализации закона, который начался с 1 октября, власти увеличили площади земли, возможной к предоставлению гражданам, на 500 тысяч гектаров. Также, сообщается на сайте, планируется внести в закон поправки, разрешающие получение «гектара» на землях лесного фонда.
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