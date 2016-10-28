www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.04 р. 100 JPY: 60.26 р.
EUR: 68.76 р. 10 CNY: 93.01 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Дороги Владивостока
Распечатать

Эффективность работы дорожников Приморья оценят в ходе интернет-голосования

28 Октября 2016, 13:47 | Приморье

Систему рейтингования директоров филиалов АО «Примавтодор» запустили на сайте предприятия.

Как сообщил генеральный директор Примавтодора Дмитрий Горлов, по результатам голосования каждый директор филиала получит оценку своей работы.

«Приморцы могут оценить качество асфальтовых и грунтовых дорог в выбранном им районе края, оперативность уборки дорог и уровень взаимодействия директора филиала “Примавтодора” с жителями района», – добавил он.

После выставления оценки пользователю системы открывается доступ к результатам голосования по его району и по краю в целом. Проголосовать можно по одному разу в зимний и летний периоды.

Напомним, систему рейтингования работы дорожников предложил ввести Губернатор Владимир Миклушевский в ходе рабочей поездки в Красноармейский район в августе этого года. Подобная мера, по словам главы региона, позволит повысить эффективность работы предприятия, сообщает пресс-служба админстрации Приморского края.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: приморский край  дороги 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru