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Эффективность работы дорожников Приморья оценят в ходе интернет-голосования
Систему рейтингования директоров филиалов АО «Примавтодор» запустили на сайте предприятия.
Как сообщил генеральный директор Примавтодора Дмитрий Горлов, по результатам голосования каждый директор филиала получит оценку своей работы.
«Приморцы могут оценить качество асфальтовых и грунтовых дорог в выбранном им районе края, оперативность уборки дорог и уровень взаимодействия директора филиала “Примавтодора” с жителями района», – добавил он.
После выставления оценки пользователю системы открывается доступ к результатам голосования по его району и по краю в целом. Проголосовать можно по одному разу в зимний и летний периоды.
Напомним, систему рейтингования работы дорожников предложил ввести Губернатор Владимир Миклушевский в ходе рабочей поездки в Красноармейский район в августе этого года. Подобная мера, по словам главы региона, позволит повысить эффективность работы предприятия, сообщает пресс-служба админстрации Приморского края.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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