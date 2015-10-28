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Один из редких для России видов ящериц обнаружен на "Земле леопарда"
28 Октября 2015, 18:30 | Приморье
Ученые из Биолого-почвенного института ДВО РАН впервые зафиксировали на территории национального парка «Земля леопарда» долгохвостку корейскую. Этот вид ящериц встречается в России только в южных и центральных районах Приморского края, пишет Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Земля леопарда».
Приморье – не самый богатый регион в плане разнообразия ящериц. В крае встречаются только три вида этих пресмыкающихся: в северных районах - ящерица живородящая, в центральных и южных - долгохвостка амурская и долгохвостка корейская. Последний вид считается самым редким в регионе. В отличие от других приморских ящериц, долгохвостка корейская обитает преимущественно на лугах и других биотопах открытого типа, где часто становится жертвой палов травы.
За почти столетнюю историю заповедника «Кедровая падь» корейская долгохвостка не фиксировалась в нем ни разу. У специалистов было предположение, что эта ящерица могла обитать на сопредельных территориях, на которых сейчас находится «Земля леопарда», однако впервые оно подтвердилось лишь спустя три года после образования национального парка. В ходе экспедиции ученые зафиксировали долгохвостку корейскую в южной части нацпарка в долине реки Цукановки.
Специалисты отмечают, что определение данной ящерицы всегда сопряжено с определенными трудностями из-за ее внешней схожести с долгохвосткой амурской. Помимо светлой полосы на спине взрослой корейской долгохвостки, единственным четким видовым признаком для этой рептилии является меньшее количество бедренных пор, чем у других ящериц.
«Национальный парк «Земля леопарда» стал второй в России особо охраняемой природной территорией (ООПТ), в которой достоверно фиксируется данный вид ящериц, - говорит Ирина Маслова, к.б.н., руководитель экспедиции, сотрудник Биолого-почвенного института ДВО РАН. – Ранее среди ООПТ долгохвостка корейская отмечалась только в заповеднике «Ханкайский». И хотя в Приморье еще есть небольшие участки, где этот вид обычен, он может исчезнуть при неблагоприятном изменении среды обитания (из-за угрозы от травяных палов, использования на полях пестицидов и других ядов и тому подобным причинам). В 2003 году корейскую долгохвостку включили в Красную книгу Уссурийского района. В настоящее время остро стоит вопрос о внесении вида в региональную Красную книгу и Красную книгу РФ».
По словам Ирины Масловой, сделанное открытие является очередным доказательством биологического богатства и разнообразия юга Дальнего Востока. Долгохвостка корейская – один из ярких примеров огромной зависимости существования отдельных видов от антропогенного воздействия. Численность ее неуклонно сокращается в результате ежегодных многочисленных травяных палов на луговых сообществах южного Приморья.
Как отметил директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды России Дмитрий Беланович, на территории национального парка этот вид рептилий находится под охраной, и это гарантирует устойчивое развитие популяции.
На фото И. Масловой: Корейская долгохвостка прекрасно может лазить по траве и кустам, помогая при этом хвостом
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Теги: ящерица земля леопарда дво ран
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