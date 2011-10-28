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Игорь Шувалов: 1 млн руб. и жилье будут выделять молодым специалистам в селах Приморья
«1 миллион рублей и жилье планируется предоставлять молодым специалистам, желающим переехать в села», - заявил первый вице-премьер России Игорь Шувалов.
Эти подъемные средства и недвижимость предоставят тем специалистам, которые не менее 7-ми лет отработают на территории муниципального образования.
«Мне кажется такой срок - это справедливо, а то мы выдадим деньги и недвижимость, а они завтра уедут. Когда молодежь начнет возвращаться в села, тогда обретет силу сельское хозяйство, медицина, образование, населенные пункты вновь обретут жизнь», - отметил Игорь Шувалов.
Так же Игорь Шувалов предложил определить сроки приватизации земельных участков. Свободные земли будет передаваться в собственность краевых и муниципальных властей для последующего выделения фермерским хозяйствам и частным предпринимателям, работающих в сельском хозяйстве.
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