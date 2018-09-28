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В столице Приморья ожидается ухудшение погодных условий
28 Сентября 2018, 15:10 | Приморье
Ожидается сильный дождь и гроза со шквалистым усилением ветра. Водителей всех видов транспорта просят соблюдать дополнительную осторожность при движении по городу
В связи со смещением активных фронтальных разделов через территорию Приморского края ночью и днем 30 сентября во Владивостоке временами пройдет небольшой дождь, вечером 30 сентября - умеренный дождь. Ночью 1 октября ожидается сильный дождь с количеством 15-30 мм осадков за 12 часов и менее. Вероятна гроза со шквалистым усилением ветра до 15-19 м/с. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе города со ссылкой на Примгидромет.
Как отметили в администрации Владивостока, все службы жизнеобеспечения готовы к ликвидации последствий, вызванных неблагоприятными погодными условиями. Водителей всех видов транспорта просят соблюдать дополнительную осторожность при движении по городу, собщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
О всех нарушениях в работе городского хозяйства можно докладывать оперативному дежурному ЕДДС города по телефонам 2222-333, 2614-033, 2400-813 (факс).
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