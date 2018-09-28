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Районы Приморья готовятся к зиме
Чтобы не повторилась ситуация с замерзаниями, теплоэнергетики обязуются изменить температурный график подачи тепла в дома
Кавалеровский район готовится к очередному отопительному сезону, сообщает деловая газета «Золотой Рог». По словам начальника отдела жизнеобеспечения администрации района Александра ВАСЬКО, завоз угля идет главным образом в конце августа-сентябре. На начало отопительного сезона должно быть накоплено 1000 тонн угля.
Пока что уголь потребляет только районная больница. Кавалеровский тепловой участок дальнегорского филиала «Примтеплоэнерго» и управляющие компании готовы выполнить все свои обязательства до 1 октября этого года. С 1 октября по 15 октября район должен будет получить паспорт готовности района.
Минувшей зимой мерзли хрустальненцы. По поводу замерзания ряда домов в Хрустальненском городском поселении отдел жизнеобеспечения райадминистрации писал письма во все инстанции, провели анализ теплоснабжения и выяснили, что в Кавалерово температура теплоносителя было 95 градусов, а в Хрустальном – всего 75. Гендиректор «Примтеплоэнерго» Анатолий ПОПОВ ответил, что к отопительному сезону нужно хорошо промыть теплосети домов в Хрустальном, включая сети детского садика. Теплоэнергетики готовы к сезону провести шайбирование домов – где-то уменьшат подачу горячей воды, а где-то ее добавят. Если предпринятых мер будет не хватать, теплоэнергетики обязуются изменить температурный график подачи тепла в дома хрустальненцев. В Кавалерово таких проблем нет.
Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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