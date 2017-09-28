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В Приморье в субботу – солнечно, а в воскресенье – дожди

28 Сентября 2017, 16:00 | Приморье

Температурный ночной фон в крае составит от -5…+8 градусов, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».

В выходные дни погода в Приморском крае будет переменчивой. В субботу, 30 сентября, атмосферное давление будет расти, ожидается солнечная и без осадков погода. Температурный фон ночью составит −5…+8 °С, днем +10…+23 °С.

Но уже в ночь на воскресенье, 1 октября, синоптическая ситуация изменится. Атмосферное давление начнет медленно падать, увеличится облачность и с запада к краю подойдут атмосферные фронты, но обойдется без осадков. Ночью станет на 2–6 градусов теплее, чем накануне. А днем атмосферный фронт, смещаясь над Приморьем, вызовет дожди различной интенсивности. Температурный фон останется на уровне предыдущего дня.

Во Владивостоке в субботу ожидается небольшая облачность и без осадков. В воскресенье облачность увеличится и днем не исключен небольшой дождь. Ночью в субботу температура воздуха составит +8…+10 °С, в воскресенье на 4–5 градусов выше. Дневные температуры в пределах +16…+19 °С.

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Теги: выходные  погода  холод  солнце  дождь 



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