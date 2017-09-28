Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье в субботу – солнечно, а в воскресенье – дожди
Температурный ночной фон в крае составит от -5…+8 градусов, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».
В выходные дни погода в Приморском крае будет переменчивой. В субботу, 30 сентября, атмосферное давление будет расти, ожидается солнечная и без осадков погода. Температурный фон ночью составит −5…+8 °С, днем +10…+23 °С.
Но уже в ночь на воскресенье, 1 октября, синоптическая ситуация изменится. Атмосферное давление начнет медленно падать, увеличится облачность и с запада к краю подойдут атмосферные фронты, но обойдется без осадков. Ночью станет на 2–6 градусов теплее, чем накануне. А днем атмосферный фронт, смещаясь над Приморьем, вызовет дожди различной интенсивности. Температурный фон останется на уровне предыдущего дня.
Во Владивостоке в субботу ожидается небольшая облачность и без осадков. В воскресенье облачность увеличится и днем не исключен небольшой дождь. Ночью в субботу температура воздуха составит +8…+10 °С, в воскресенье на 4–5 градусов выше. Дневные температуры в пределах +16…+19 °С.
Новости тематики
- В Приморье воздух остынет до -11 градусов
- В Приморье в субботу – солнечно, а в воскресенье – дожди
- В Приморье летнее тепло сменилось резким похолоданием
- Благотворительный фонд "Владмама" собрал на слет воспитанников детских домов со всего Приморского края
- На 10 млн гектаров увеличится площадь земель для ДВ-гектара в Приморье
- На этой неделе в Приморье резко похолодает
- Приморские рыбаки добыли 570 тыс. тонн водных биоресурсов
- В Приморье завтра начнутся дожди
- В середине недели в Приморье похолодает
- Владивосток увидит документальный фильм Тима Уоррена "Школа 911"
Новости раздела
- В Приморье воздух остынет до -11 градусов
- В Приморье в субботу – солнечно, а в воскресенье – дожди
- В Приморье летнее тепло сменилось резким похолоданием
- Приморье вспоминает погибшего в Сирии генерала
- Благотворительный фонд "Владмама" собрал на слет воспитанников детских домов со всего Приморского края
- Патриоты Приморья собрались в Арсеньеве
- На 10 млн гектаров увеличится площадь земель для ДВ-гектара в Приморье
- Школьники края пересчитают пятнистого тюленя
- Туры выходного дня
- Мусор под забором
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Новым мэром Владивостока станет...
- Мошенники нашли сногсшибательный способ похищения денег с банковских карт
- Во Владивостоке оштрафовали гипермаркет
- КНДР пощадит Приморье
- До правительства начало доходить, что еда на Дальнем Востоке безумно дорогая
- Известную компанию в Приморье подозревают в преднамеренном банкротстве
- Владивостокцы "с руками" зарабатывают на своем хобби
- "Адмирал" прервал серию из четырех поражений в Риге
- Депутаты "пилят" кресла
- Приморский миллиардер просит признать себя банкротом