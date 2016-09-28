На Дне тигра все первые места в турнире по бальным танцам "Амурский тигр-2016" взяли спортсмены Приморья

Во Владивостоке амурские тигры не только «ходят» по городу в 20-ти тысячной колонне, но и соревнуются за звание лучшего по спортивным бальным танцам, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

25 сентября в столице Приморья в рамках самого любимого праздника - Дня тигра - на сцене FESCO Hall состоялся уже второй по счету Российский турнир по спортивным бальным танцам «Амурский тигр-2016». На паркет вышли 550 пар, представленные 29 танцевальными клубами со всего Дальнего Востока.





Организаторами масштабного события выступили Центр «Амурский тигр», танцевальные спортивные клубы «Авангард» (Москва) и «Торнадо – Денс» (Владивосток). В состав жюри вошли судьи международной категории - Наталья Урбан, чемпионка мира и России; Сергей Дуванов, восьмикратный чемпион России по латиноамериканским танцам; Андрей Наумов, чемпион России по латиноамериканским танцам и другие.

Досье «Золотого Рога»: Впервые танцевальный турнир «Амурский тигр» состоялся в 2015 году. Идея организации большого танцевального фестиваля, посвященного полосатой кошке, – уникальному символу Приморья и всей России, принадлежит АНО «Центр «Амурский тигр». Начинание поддержал Константин Чуйченко, председатель Наблюдательного совета «Центра «Амурский тигр», помощник Президента РФ.





Открывая Второй Российский турнир по спортивным бальным танцам «Амурский тигр-2016», Борис Дольников, руководитель проектов Центра «Амурский тигр», обратился к спортсменам и полному зрительному залу: «Поздравляю всех с самым главным экологическим праздником страны – Днем тигра! Я в восторге от вашего города и жителей, парад был просто феерическим. Спортивные бальные танцы – это очень красивый вид искусства, которому свойственна и кошачья пластика, и тигриная грация в движении. Приветствуя всех танцоров, стоящих на этой сцене, и зрителей, хочу напомнить замечательную фразу Екатерины Великой: «Народ, который танцует и поет, зла не держит». Я абсолютно уверен, объединившись, мы вместе выполним нашу главную задачу – спасем и приумножим популяцию амурского тигра».

Соревнования на паркете шли весь день, а вечерняя часть турнира началась при поддержке зрителей, которых ожидало красочное шоу – показательные номера танцоров, а также полуфиналы и финалы соревнований, награждение победителей. По доброй традиции, «Амурский тигренок» подбадривал спортсменов и помогал вручать призы.





Под зрительские аплодисменты сильнейшей паре Дальнего Востока в категории «Молодежь» были вручены документы, подтверждающие спортивные звания. Владислав Стыцюк стал мастером спорта России, Дарья Чечель – кандидатом в мастера спорта.

Победителями второго Российского турнира по спортивным бальным танцам «Амурский тигр-2016» стали:

Юниоры 2, Европейская программа

1-е место - Вадим Старовойт, Елизавета Емельянова (Владивосток, «Торнадо-Дэнс»)

2-е место - Александр Шапиро, Ирина Радугина (Владивосток, «ДАНС-Лидер»)

3-е место - Никита Топорков, Елизавета Рогулина (Хабаровск, «Созвездие»)

Молодежь, латиноамериканская программа

1-е место - Владислав Стыцюк, Дарья Чечель (Владивосток, «Торнадо-Дэнс»)

2-е место - Роман Богословский, Николь Кончак (Владивосток, «Радость»)

3-е место - Андрей Кравченко, Милена Бакшеева (Комсомольск-на-Амуре, «Аэлита»)

Взрослые, латиноамериканская программа

1-е место - Юрий Федоренко, Екатерина Летянская (Уссурийск, «Фортуна-Данс»)

2-е место - Данил Смолин, Светлана Мигашко (Владивосток, «Торнадо-Дэнс»)

3-е место - Никита Терешин, Полина Пустовалова (Владивосток, «Созвездие улыбок»)

Каждому победителю Центр «Амурский тигр» подарил новую книгу Сергея Георгиева «Амурчик в городе, или Новые приключения тигрёнка», презентация которой также прошла во Владивостоке.

Второй год подряд организаторы турнира предоставляют бесплатные билеты на заключительные соревнования благотворительным фондам и некоммерческим организациям Приморья, семьям с детьми с ограничениями по здоровью. Как рассказал «Золотому Рогу» Геннадий Антропов, руководитель АНО «Содействие реабилитации и социальной адаптации инвалидов «БЛАГОЕ ДЕЛО», «праздник, который подарили танцоры всем зрителям без исключения, и нашим детям в особенности, - это не только торжество музыки, большого мастерства спортсменов, красивых костюмов и многоцветья воздушных шаров. Это и появившаяся искра в глазах девчонок и мальчишек – я тоже так хочу! Ладоши отхлопали докрасна».

«Мы рады, что наш танцевальный турнир второй год собирает полный зал. В каждый выход на сцену вложено много сил и труда. Для спортсменов выступать перед судьями международной категории под громкие аплодисменты и поддержку зрителей – и легче, и ответственнее. И мы рады, что теперь у нас есть турнир, объединенный не просто спортивным интересом, а общей идеей, значимой для нашей территории – сохранение популяции краснокнижных видов животных - амурского тигра и дальневосточного леопарда. У нас есть новые идеи, как сделать турнир еще ярче, чтобы он стал масштабным фестивалем танца, здорового образа жизни и ответственности каждого, начиная с самого юного возраста, и за домашнего котенка, и за амурского тигра, и за наш край. Надеемся, главный организатор Дня тигра - Центр «Амурский тигр» - поддержит наши идеи», - рассказали «Золотому Рогу» Дмитрий Стыцюк и Елена Соловьева, организаторы турнира, руководители танцевального клуба «Торнадо – Денс».

Два часа соревнований и красочного шоу полетели быстро. Танцоры собрались на сцене, чтобы сделать фото с «Амурским тигренком», обнять и поблагодарить своих тренеров и родителей. У кого-то еще оставались силы, чтобы побывать на Площади Борцов революции, где шел заключительный праздничный концерт.

Каждый новый День тигра во Владивостоке становится все масштабнее. Напомним, история Дня тигра началась во Владивостоке в 2000-м году. С идеей создать новую городскую традицию выступил известный приморский писатель, эколог и краевед Владимир Тройнин. Одним из основателей этого праздника стал и WWF России. Целью Дня тигра стало стремление привлечь жителей всей планеты задуматься о необходимости сохранения на Земле такого редкого представителя семейства кошачьих, как амурский тигр. В первом тигрином шествии принимало участие всего несколько человек. В этом году в праздновании, которое проходило целую неделю, участие приняли более 30 000 жителей и гостей Владивостока.

Досье «Золотого Рога»: «Центр «Амурский тигр» - это автономная некоммерческая организация по сохранению и изучению амурского тигра, созданная Русским географическим обществом по инициативе Президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА в июле 2013 года. В 2013 году Наблюдательным советом принято решение о создании филиала центра на Дальнем Востоке – регионе обитания амурского тигра. Деятельность центра направлена на борьбу с браконьерством, комплексное изучение амурского тигра и ареала его обитания, координацию деятельности научных организаций, содействие функционированию и развитию особо охраняемых природных территорий в ареале обитания амурского тигра в Дальневосточном федеральном округе, а также образовательные и просветительские программы для школьников, студентов и широких слоев населения. АНО «Центр «Амурский тигр» является организатором празднования Дня тигра во Владивостоке.

Автор фото - Марина Божко.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.