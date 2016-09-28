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Детсадов во Владивостоке стало еще больше

28 Сентября 2016, 12:59 | Приморье

Еще один большой муниципальный детский сад на 180 мест распахнул двери для юных жителей Владивостока.

 

Детский сад №44 на Партизанском проспекте, 11 в 2005 году был передан в безвозмездное пользование частной организации, и долгие годы здесь находился частный детский сад. В рамках программы главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА по возвращению дошкольных учреждений в муниципальную собственность ранее заключенный договор был расторгнут, но освободить помещение удалось лишь в результате длительных судебных тяжб. Когда же судебное решение было получено, а в бюджет заложены средства на капитальный ремонт здания, началось восстановление дошкольного учреждения.

Здесь были произведены масштабные электромонтажные работы, заменены оконные конструкции, отремонтированы кровли, системы вентиляции, внутренние помещения, а в целях безопасности детей выполнено огнезащитное покрытие деревянных конструкций.

В отремонтированный детсад приобретена новая детская мебель - кровати, столы, стулья, шкафы, игровые комплексы, дидактические игры и красочные игрушки. Обновлено и технологическое оборудование в пищеблоке и в прачечной, а также посуда, полотенца и постельное белье.

Примечательно, что всем воспитанникам частного дошкольного учреждения, которое располагалось в этом помещении ранее, было предложено здесь и остаться. Такое же предложение получил и персонал дошкольного учреждения. Многие семьи и сотрудники с радостью приняли решение в пользу муниципального детского сада.

Напомним, в 2016 году к новому учебному году были готовы все муниципальные учреждения образования. За последние 8 лет по программе Игоря Пушкарева во Владивостоке построено с нуля или реконструировано 24 детских сада.

Светлана СМИРНОВАГазета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: строительство  детсады 



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