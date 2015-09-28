В "тигрином шествии" приняли участие несколько тысяч приморцев (Фоторепортаж)

Приморье костюмированное шествие по Океанскому проспекту до площади Борцов революции стало самым красочным мероприятием в рамках празднования Дня тигра. В нем приняли участие более 8 тысяч приморцев, а встретить «тигриное шествие» на центральной площади Владивостока собралось более 15 тысяч гостей и жителей города.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский, отметил, что в этом году День тигра в регионе празднуют уже в 16 раз.

«За это время праздник приобрел внушительный масштаб и стал визитной карточкой Приморья. Меня радует, что на праздник приморцы приходят семьями, с детьми и внуками. А это значит, что мы надежно сможем защитить тигра в будущем», - подчеркнул глава региона.

За многолетний добросовестный труд и вклад в сохранение и приумножение природных богатств Приморья Губернатор лично вручил благодарственные письма и памятные подарки пятерым представителям защитников природы.

«Дорогие тигры, тигрицы и тигрята, с праздником! Этот праздник родился в нашем городе, и мы его великолепно отмечаем. Наш край очень богат растениями и животными, а самый главный в приморской тайге – это тигр, которого мы с вами должны сохранить. Поздравляю жителей и гостей Владивостока с Днем тигра, желаю всем здоровья и процветания», - обратился к собравшимся мэр Владивостокат Игорь Пушкарёв.

Помимо служб по охране и защите природы участие в праздничном шествии среди более 8 тысяч приморцев приняли также представители коренных малочисленных народов Дальнего Востока в национальных костюмах, дети и взрослые со всего края, одетые в тигров, с плакатами и слоганами, призывающими к защите уникальной дальневосточной природы. Всего встретить «тигриное шествие» на центральной площади Владивостока и отметить праздник собралось более 15 тысяч гостей и жителей города.

Выставка «Тигриные истории», посвященная Дню тигра, открылась сегодня, 26 сентября, в Приморском театре оперы и балета.

Фойе большого зала Приморского театра оперы и балета украсили лучшие работы художественного конкурса «Тигриные истории», объявленного Центром «Амурский тигр», впервые за 16 лет празднования Дня тигра в Приморье.

Колоритную натуру – легендарного амурского тигра рисовали тысячи взрослых и детей по всей стране. В конкурсе рисунка приняли участие авторы из 10 субъектов России, а также из соседних республик Китая и Кореи.

Завершился праздник большим музыкальным концертом на центральной площади Владивостока с участием Александра Буйнова, который представит новую песню «Правда тигриных сердец», Дмитрия Мальцева, Вячеслава Быкова и группы «Моральный Кодекс».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото: Иван Белозеров.