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Синоптики прогнозируют похолодание на выходные в Приморье
Первый осенний месяц подходит к концу, а вместе с ним и «бабье» лето. На выходные дни синоптики прогнозируют значительное похолодание. Подробнее о предстоящих изменениях в погоде рассказала главный синоптик Гидрометцентра Примгидромета Елена Гриднева.
- Уже завтра Приморье окажется под влиянием циклона, который будет смещаться из районов Монголии и северо-востока Китая в направлении юга Хабаровского края. В течение завтрашнего дня и в ночь на пятницу через территорию Приморья будут проходить атмосферные фронты этого циклона. В связи с этим, мы ожидаем очередное ухудшение погодных условий: завтра днем начнутся небольшие дожди, которые в течение дня на севере края могут усилиться до умеренных дождей. А в ночь на пятницу будет проходить контрастный фронт, поэтому мы сохраняем дожди на ночь. Вполне вероятно, что дожди будут сопровождаться грозами, так как территория Приморского края пока находится под влиянием теплой воздушной массы, а вслед за атмосферным фронтом будет вторгаться холодный воздух. Контраст температур может создать конвективные явления, такие как грозы и ливневые дожди.
За фронтом у нас начнется вторжение холодного воздуха и понижение температуры воздуха. К утру пятницы существенно понизится температура в западных районах и на юго-западе края, в том числе и во Владивостоке, так что день пятницы будет прохладным. В выходные дни прохладная погода сохранится. Температура воздуха по сравнению с сегодняшним днем понизится в среднем на 8 - 10 градусов. Помимо осадков и понижения температуры воздуха усилится ветер, в прибрежных районах до 20 м/с.
На следующей неделе ожидается постепенное повышение температурного фона. Конечно, сегодняшних температур уже не будет, будет прохладнее на 2 - 5 градуса. Например, уже в среду температура воздуха во Владивостоке повысится до + 12...+15 градусов, а в крае до +15...+20. Так как антициклон смещается на юг, то есть надежда на то, что потепление сохранится и во второй половине недели.
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