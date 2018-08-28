Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться
За I полугодие текущего года численность постоянного населения Приморского края уменьшилась на 5.4 тыс. человек и на 1 июля 2018 года составила 1907.6 тыс. человек. Сокращение численности происходило как за счет естественной убыли – 63.8%, так и по причине миграционного оттока – 36.2%.
За январь-июнь 2018 года в Приморском крае было зарегистрировано родившихся живыми 9.7 тыс. детей (на 4.6% меньше, чем в I полугодии 2017), при этом коэффициент на 1000 человек населения снизился до 10.2 промилле. Удельный вес рожденных вторыми и более по порядку составил 59.7% всех родившихся детей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Приморскстате.
За I полугодие 2018 года в крае число умерших превысило число родившихся на 35.4% (за I полугодие 2017 – на 28%) и составило 13.1 тыс. человек (13.9 умерших на 1000 человек населения). Значительно выросла смертность от болезней нервной системы – на 44.4% и от «старости» - на 10.7%. Мужская смертность превысила женскую на 9% и составила 6.9 тыс. человек.
Показатель младенческой смертности составил 4.3 детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся (в январе-июне 2017 – 5.9).
Количество зарегистрированных в органах ЗАГС браков уменьшилось на 1.9%, количество разводов осталось на уровне прошлого года. На 1000 заключенных браков пришлось 793 развода (в I полугодии 2017 – 778).
Число прибывших в Приморский край из других регионов России за январь-июнь 2018 года составило 8.6 тыс. человек (на 5.2% больше, чем в январе-июне 2017), из других стран – 5 тыс. человек (на 23.8% больше). Выехало в другие регионы России 11.3 тыс. человек (на 1.1% меньше), в другие страны – 4.2 тыс. человек (на 23.3%).
За I полугодие 2018 года сменили место жительство на территории края – 20.8 тыс. приморцев (на 3.3% больше, чем в январе-июне 2017), из них 9.1 тыс. человек сменили постоянную регистрацию.
Автор фото - Марина Божко
Новости тематики
- Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться
- День Российского флага Приморье отмечает концертами и патриотическими акциями
- Авторитетные селяне смогут стать мини-начальниками
- Арбитражным судам Приморского края доверяют, уголовным – нет
- Диван - оружие пролетариата
- В администрации Владивостока создано новое управление
- Китай и пенсионеры
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
Новости раздела
- Москва для приморцев не резиновая
- Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться
- Дрифт как вершина карьеры
- Большая грибная охота во Владивостоке и пригородах продлится до октября
- Турпоход на танцпол
- Пинок для самурая
- Владивосток простится с почётным гражданином Юрием Григорьевичем Диденко
- Восстановлен проезд на трассе Артем-Находка
- Спасший детей Олег Гончаров посмертно представлен к наивысшей награде Владивостока
- В Приморье Tele2 в День города Артема откроет "Онлайн-парк"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы
- Южнокорейская компания хочет выкупить участок в игорной зоне "Приморье"