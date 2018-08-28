Большая грибная охота во Владивостоке и пригородах продлится до октября

В последней декаде августа белые грибы, обабки и моховики неожиданно в приличных количествах появились в пригородных лесах Владивостока. И это их появление совпало с моментом, когда встречаются одновременно летние и осенние виды грибов – сыроежки, грузди и подгруздки, разные волнушки, лисички, коралловые грибы, опята, маслята, кесарев гриб и пр.

Некоторые в угоду белым грибам предпочитали не трогать иные грибы, и они оставались тем, кто любит поспать подольше.

Журналисту "Золотого Рога", к сожалению, в минувший выходной не очень повезло – на небольшом пятачке за час набрал ведро-террако и полпакета «Реми» разной грибной мелочи. Зато сегодня с утра в одном из городских скверов за двадцать минут насобирал приличную кучку молодых опят.

Грибное изобилие, внезапно свалившееся на юг Приморья, связано с обильными дождями и достаточно теплой погодой.

По опыту прошлых лет можно говорить, что большая грибная охота во Владивостоке и пригородах продлится еще весь сентябрь, а некоторые грибы можно будет встретить и позже, если тепло продлевается и почва сохраняет влагу.

Рассчитывать на удачу можно вплоть до морозов. Кстати, однажды в районе Горностая довелось собирать подберезовики даже после первых заморозков, когда уже почти вся листва опала и совершенно пропала зеленая трава.

На фото: Опята можно встретить даже в городских скверах Владивостока.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток