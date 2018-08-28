Турпоход на танцпол

Владивосток от других нестоличных городов России отличается богатым выбором ночных заведений на самый разный вкус и кошелек

Ночная жизнь Владивостока актуальна все еще, пожалуй, только для самих владивостокцев и приезжих из других уголков Приморья и Дальнего Востока. Гости из удаленных регионов страны и иностранцы едут в край далеко не за «ночной жизнью», если понимать под ней клубную культуру. Хотя, по мнению экспертов, именно она имеет большой туристический потенциал.

- Владивосток от других нестоличных городов России отличается более богатым выбором заведений на самый разный вкус и кошелек, в том числе и ночных, - рассказал директор одного из самых известных ночных клубов Владивостока Cuckoo Павел КУКСОВ. – Далеко не во всех городах Дальнего Востока можно так хорошо повеселиться ночью, поэтому Владивосток мог бы закрепить за собой для начала статус «ночной столицы» региона.

Разнообразие и толерантность

Искушенные москвичи, жители Северной столицы и другие западные гости, а также иностранцы вряд поедут во Владивосток специально для того, чтобы устроить рейд по ночным заведениям города, а вот жители Хабаровска, Южно-Сахалинска, Камчатки, Благовещенска и других дальневосточных городов часто приезжают в столицу Приморья с определенной целью – сходить в то или иное ночное заведение, и в этом плане Владивостоку есть что предложить: город выгодно отличается тематическими клубами, барами и ночными ресторанами, кроме того, здесь проходят самые яркие на Дальнем Востоке концерты в рамках гастролей популярных российских исполнителей (Элджей, Земфира, Баста и др.).

- Пожалуй, именно в этом направлении городу следовало бы активнее развивать нишу, - считает независимый маркетолог, пиар-менеджер Артур ГУМЕНЕВ. – Нужно больше разнообразия, но в последнее время оно только угасает. К примеру, вы наверняка помните, что клуб BSB во Владивостоке был культовым местом для неформальной молодежи, или для так называемой «богемы». Если турист такого плана приезжал во Владивосток, он обязательно заходил в BSB, потому что у этого места была история, там можно было без лишнего пафоса познакомиться с единомышленниками, послушать местные группы и не только. Люди другого склада, привыкшие к более «роскошной» жизни, ходили и до сих пор ходят в Cuckoo, который, кстати, остается достойной визитной карточной города. Сейчас для них есть еще Selfie, судьба которого, насколько я знаю, в данный момент решается. А вот альтернативы BSB в городе не стало – мы, можно сказать, утратили эту уникальность, ведь «Водолей», вставший на месте BSB, хотя и хороший клуб, но все же с совсем иной концепцией. Да и вообще, заведениям подобного неформального стиля во Владивостоке сложно: вспомните только судьбу джазового бара «Контрабанда», который вынужден был переехать из старого дворика ГУМа поближе к Арбату и выжил только благодаря пожертвованиям заинтересованных горожан.

Стоит добавить, что сами владивостокцы поразительно отличаются от жителей других провинциальных городов России. По крайней мере, уже сейчас кажется, что они терпимы ко всему: ни в одном городе нашей страны, кроме ее столиц и Владивостока, так спокойно не относятся к наличию сразу нескольких тематических ночных заведений, о которых по закону нельзя уже даже говорить вслух рядом с детьми и подростками. В каком-нибудь Курске такие клубы до сих пор терпят нападки со стороны агрессивно настроенных людей. Что касается концертной ветки ночной жизни города, то и она развита довольно хорошо: когда приезжала «Земфира», на выезде из города были пробки, потому что вместе с ней приехала масса туристов из того же Хабаровска. Но можно было бы давать более качественные концерты, если бы идеально подходящие для этих целей площадки были доступнее: та же «Фетисов-Арена» все-таки находится далековато от города, и не все могут позволить себе купить далеко не дешевый билет на тот или иной концерт и добраться до места на, опять же, дорогом такси. Более того, не все исполнители могут позволить себе выступать здесь.

Культура пьянства

Как отмечают эксперты, ночная жизнь Владивостока нуждается в культурном «апгрейде» - тогда она смогла бы привлекать еще больше туристов, тем более что в этом заинтересована федеральная власть: в Приморье реализуется краевая госпрограмма «Развитие туризма в Приморье» на 2013 – 2020-е годы. Сейчас же клубная культура нередко сосредоточена в руках предпринимателей, преследующих «шкурный интерес»: кроме выручки их мало что интересует, в том числе культура, которую они, якобы, продвигают.

- У нас до сих пор есть клубы, в которых неприятно и некомфортно находиться в трезвом состоянии, - добавил Гуменев. – А если в клубе больше нечего делать, кроме как пить алкоголь, значит это плохой клуб. Вспомните, ведь само по себе слово «клуб» несет определенный смысл: это объединение единомышленников. Во многих наших местах люди объединены лишь желанием по-свински напиться. Однако в некоторых случаях достойных альтернатив подобным местам нет, поэтому они до сих пор держатся на отсутствии конкуренции. К примеру, во Владивостоке нет действительно достойного джаз-бара, гей-клуба, и даже музыкальный бар «Мумий-Тролль», который начинал весьма претенциозно, в конце концов скатился. Более того, очень мало в городе достойных и доступных площадок для наших музыкантов, которые, между прочим, тоже могли бы стать поводом для туристов приехать.

- К нам, чтобы послушать местные группы, приезжали и приезжают иностранные туристы, причем, не только из стран Азии, но и европейцы, - отметил арт-директор бывшего клуба BSB Матвей КРАВЧЕНКО. – К сожалению, это явление носит стихийный характер, ведь ни один клуб Владивостока не включен в программу развития туризма, ни одна турфирма не развивает такой туристический продукт (хотя он мог бы быть интересен). Думаю, клубам тоже нужно задуматься о сотрудничестве с туроператорами.

С прицелом на казино

В целом эксперты согласны с тем, что клубная индустрия города только начала выходить из периода застоя, и сколько времени ей на это потребуется, остается только догадываться.

- Спад в этой сфере связан с определенными экономическими условиями в стране в целом, и во Владивостоке в частности, - отметила экс-директор по административной работе развлекательного комплекса SanReMo Show Club Карина ШЕВЕЛЕВА. – Люди неактивно идут на крупномасштабные празднования в ночных клубах, поэтому индустрия переживает тяжелые времена: открывать новые заведения очень затратно и рискованно, ведь срок возврата инвестиций сильно вырос.

Большим потенциалом, по мнению экспертов, обладает еще один объект в Приморье – это игорная зона «Приморье» (в том числе, казино Tigre de Cristal), которая также отчасти представляет индустрию ночных заведений края. В данный момент она реализует задачу привлечения иностранных туристов из стран Азии, в основном – из Китая, где азартные игры строго запрещены.

- Гости из-за рубежа пока что едут туда не в таких больших количествах, как ожидалось, тем не менее – это уже очень достойное предложение, поднявшее Приморский край на новый уровень, - добавил Гуменев. – Если вы заметили, с его появлением в городе практически не осталось подпольных казино, которых раньше было предостаточно: сегодня они уже не могут конкурировать с таким крупным легальным игроком. Тем не менее, я считаю, что целевую аудиторию игорной зоны необходимо расширять за счет увеличения количества вариантов ночного отдыха внутри игорной зоны. Это могут быть крупномасштабные ночные вечеринки, тематические оупен-эйры, которые будут анонсироваться на весь АТР. Более того, зоне необходимо более активное позиционирование.





На фото: Гостей Владивостока все больше манит активный или созерцательный отдых.

Фото Юрия РОГОВА

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток