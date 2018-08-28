Пинок для самурая

Оценка Хасанских событий с исторической точки зрения: причины для гордости и уроки конфликта

Одной из дат, которые Приморский край отметил в августе, стало 80-летие так называемых Хасанских событий. Пограничному конфликту, который, как принято считать, ускорил оформление Приморья в качестве отдельной административной-территориальной единицы, посвящено немало научно-исторических трудов и мемуаров – в том числе, написанных непосредственными участниками.

Тому, как события июля-августа 1938 года у озера Хасан были интерпретированы советскими и зарубежными историками, посвящен очередной материал «Золотого Рога», приуроченный к 80-летию Приморского края.

Неслучайный конфликт

Первое, что становится очевидным после изучения исторических источников – Хасанские события не возникли «из ничего», а стали закономерным итогом попыток милитаристской Японии «прощупать» оборону Советского Союза на Дальнем Востоке. Напряженность на границе возникла после захвата японцами Маньчжурии в 1931 году, а за несколько месяцев до Хасана инциденты на границе – в основном на участке от Тумангана до Ханки – стали происходить особенно часто. Изначально они, как правило, были вызваны попытками японцев провести съемку советской территории с господствующих высот. Однако ближе к лету 1938 года инциденты становились все больше похожими на разведку боем.

«В Маньчжоу-го разместилась 130-тысячная Квантунская армия, численность которой составляла третью часть всех вооруженных сил Японии того времени. Кроме того, там находилось 110–115 тысяч войск императора Пу И. В последующие годы Япония спешным порядком строила в Маньчжурии военные заводы и арсеналы, аэродромы и казармы, прокладывала стратегические коммуникации», - написал в своих мемуарах «Озеро Хасан» (изданы в 1988 году) участник хасанских боев, Герой СССР генерал Иван ШКАДОВ. – «К форсированной подготовке крупного вооруженного конфликта в Приморье японская военщина приступила с начала 1937 года. Особое внимание она сосредоточила на участке, охраняемом Посьетским пограничным отрядом. Как свидетельствуют факты, участок обстоятельно изучался с суши, моря и воздуха… Свои агрессивные намерения японцы подкрепляли крупным сосредоточением войск в Маньчжурии в непосредственной близости от нашей границы. Буквально накануне хасанских событий на участке Посьетского пограничного отряда, в частности, была сосредоточена пехотная Ранамская императорская дивизия со средствами усиления — артиллерией, танками, кавалерией, бронепоездами».

В книге доктора исторических наук, профессора Алексея ДЕРЕВЯНКО «Пограничный конфликт у озера Хасан», вышедшей накануне 60-летия военного конфликта, особо подчеркивается: на Токийском процессе 1946-48 годов был сделан вывод о том, что нападение в районе озера Хасан, которое планировалось и было осуществлено с использованием значительных сил, нельзя рассматривать как простое столкновение между пограничными патрулями. Автор также приводит в пример монографию японского историка Иэнага САБУРО «Тихоокеанская война» (издана в 1968 году), в которой тот признает, что «сражения у Чжанкуфэна (так по-китайски называется район сопки Заозерной) явились провокацией со стороны Японии, разведкой боем, чтобы проверить намерения русских перед осуществлением Уханьского наступления на юге». Иэнага также отмечает, что документами было подтверждено отсутствие у СССР планов атаковать японскую армию, последняя могла, таким образом, действовать в Китае без страха получить удар с тыла.

Необходимо рассмотреть исторический фон, на котором разворачивались события июля-августа 1938 года у озера Хасан. Годом ранее, в июле 1937-го, японцы начали полномасштабную войну против Китая. За это время они успели захватить Шанхай и Нанкин, а летом-осенью 1938 вели наступление на один из важнейших городов в центре Китая – Ухань, неся значительные потери. Возможно, что именно это обстоятельство также поспособствовало тому, что японцы не пошли на эскалацию конфликта после поражения на Хасане. В то же время, советская сторона просто не имела права дать слабину в пограничном сражении, учитывая нарастающую угрозу не только в Азии, но и в Европе. Хасанский конфликт случился в промежутке между аншлюсом Австрии и заключением Мюнхенских соглашений, которые де-факто дали нацистской Германии «зеленый свет» для продвижения на восток, к советским границам.

Похожую оценку этой ситуации высказал в книге «Десять лет в Японии» посол США в Японии Джозеф ГРЮ. «Будучи убежден в том, что Советский Союз не хочет войны с Японией в настоящее время, а также в том, что японцы в настоящее время не могут на это пойти, я не был сильно обеспокоен этим инцидентом», - написал он.

«События» или война?

Советско-японское противостояние, которое по количеству участвовавших в нем людей и единиц техники сопоставимо с некоторыми локальными войнами на постсовестком пространстве, в современном изложении именуется обтекаемо – «Хасанские события». Между тем, в «Советской военной энциклопедии», изданной в конце 1970-ых годов, в статье, посвященной озеру Хасан, события июля-августа 1938-го прямо называются «конфликтом» и «боевыми действиями». Из информации о количестве сосредоточенных сторонами конфликта войск и вооружений становится понятен его масштаб.

«В июле 1938 года японское правительство, не имея на то никаких законных оснований, потребовало отвода советских пограничников с важных в тактическом отношении высот Безымянная и Заозерная, расположенных западнее озера Xасан. В район Xасана были подтянуты значительные силы японских войск: 3 пехотные дивизии (19, 15 и 20-я), кавалерийский полк и механизированная бригада (непосредственное участие в боях принимали части и подразделения 19-й пехотной дивизии). Для поддержки войск японцы сосредоточили в устье реки Тумень-Ула (Туманган – прим. автора) 15 боевых кораблей и 15 катеров… Общее руководство советскими войсками в этом районе возлагалось на начальника штаба Дальневосточного фронта комкора Г. М. ШТЕРНА, назначенного на время боевых действий командиром корпуса. К 5 августа командование сосредоточило в районе боевых действий свыше 15 тысяч человек, 237 opудий, 285 танков. Действия советских войск поддерживали 250 самолетов. Перед наступлением были проведены митинги, выпущены листовки, воинам разъяснялась важность предстоящей задачи по восстановлению границы Родины», - отметили авторы энциклопедии.

Уроки Хасана

«Сравнивая бои у озера Хасан с многочисленными боями Великой Отечественной войны, в которых я принимал участие, могу отметить, что были они из числа самых ожесточенных. На небольшом участке сосредоточилось максимально возможное количество войск с той и другой стороны. Отдельные опорные пункты по нескольку раз переходили из рук в руки. Огонь из всех видов оружия не прекращался сутками с 6 по 10 августа. Напряжение бойцов и командиров было предельным», - отметил в мемуарах уже упомянутый генерал Иван Шкадов.

Учитывая, что свою книгу непосредственный участник Хасанских боев писал уже в годы Перестройки и сопутствующей ей гласности, военачальник достаточно откровенно рассказал о выявленных в ходе конфликта изъянах советской военной машины, многие из которых были учтены и исправлены в преддверии Великой Отечественной войны.

«Броня у наших танков тогда все-таки была слабовата - 14-16-мм и 37-мм противотанковые снаряды ее свободно пробивали… Говоря откровенно, связь и беспрерывное взаимодействие с артиллерией нередко нарушались. С пехотой дело обстояло лучше, она шла за нами, и мы от нее не отрывались, но огня из стрелкового оружия недоставало, чувствовалось, что надо бы побольше. Хороша винтовка, ей и песню посвятили, что бьет она «метко и ловко», но мал был темп огня. Уже нужен был автомат, но появился он, как известно, позже. Остро стоял вопрос об управлении во всех звеньях, в том числе и у нас, танкистов», - отметил Иван Шкадов.

«Поражение японцев в районе Xасана было серьезным ударом по их захватническим планам на Дальнем Востоке, направленным против СССР. Боевые действия подтвердили высокие морально-политические качества, боевую выучку советских воинов, надежность отечественной военной техники, правильность основных положений советских уставов и наставлений. Советские войска приобрели некоторый боевой опыт, который был использован для дальнейшего повышения боевой готовности Советской Армии, отработки вопросов взаимодействия родов войск и управления войсками», - более сдержана в выводах «Советская военная энциклопедия».

Для советских Вооруженных Сил Хасанский конфликт стал одним из практических уроков, указавших на недостатки в период подготовки к большой войне. Что касается японской стороны, то менее чем через год, летом 1939-го, тактика пограничных инцидентов, постепенно переходящих в полноценные боевые действия, была опробована японцами в районе Халхин-Гол в Монголии. Но эта попытка проверить на прочность советские войска закончилась так же, как и первая. А в апреле 1941 года между СССР и Японией был заключен пакт о нейтралитете сроком на пять лет, который, несмотря на крайне неоднозначную оценку современников, через несколько месяцев позволил сторонам сосредоточиться на боевых действиях с более сильными противниками.

Что касается Приморья, то после лета 1938 года советское правительство стало уделять еще больше внимания укреплению форпоста нашей страны на Тихом Океане. Были приняты и административные решения, приблизившие центр управления регионом к границе: 20 октября 1938 года Дальневосточный край был разделен на Хабаровский и Приморский края. Эта дата и стала «точкой отсчета» современной истории Приморья.

Досье "Золотого Рога": До октября 1938 года территория современного Приморья являлась частью образованного 4 января 1926 года Дальневосточного края с центром в Хабаровске. С 1926 по 1930 годы существовал Владивостокский округ, разделенный на 14 районов: Гродековский, Ивановский, Михайловский, Ольгинский, Покровский, Посьетский, Спасский, Суйфунский, Сучанский, Ханкайский, Черниговский, Шкотовский, Шмаковский и Яковлевский. 30 июля 1930 Владивостокский округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднен, а его районы отошли в прямое подчинение Дальневосточного края.

На фото: В этих местах когда-то бушевал локальный конфликт, которому суждено было повлиять на большую стратегию.

Фото Юрия РОГОВА.

Александр САЛКОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток