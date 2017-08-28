Во Владивостоке на острове Русский появились Поэтический и Живописный переулки

Во Владивостоке девять улиц и два переулка получили свои имена

Работа по наименованию улиц продолжается во Владивостоке. Решение о наименовании девяти улиц и двух переулков, возводимых в районе бухты Новик острова Русский, принято на очередном заседании комиссии по городской топонимике. Затем новые названия были закреплены специальным постановлением.

Улицы Михаила Щербакова, Николая Матвеева, Николая Асеева, Шкиперская, Адмиральская, Капитанская, Студенческая, Архитектурная, Литературная, а также переулки Поэтический и Живописный теперь есть на острове Русском.

Часть названий увековечивает имена писателя и фотографа Михаила Щербакова, журналиста, писателя, поэта, краеведа, автора первой книги по истории Владивостока Николая Матвеева, поэта и сценариста Николая Асеева. Другие связаны с морской тематикой, всегда актуальной для Владивостока, а также с литературой и архитектурой, что отражает деятельность Дальневосточного федерального университета. К слову, несколько наименований были предложены преподавателями ДВФУ.

Напомним, в состав комиссии входят начальник управления культуры администрации Владивостока Светлана Шупиро, профессор, заведующий кафедрой проектирования архитектурной среды и интерьера Инженерной школы ДВФУ Юрий Лиханский, начальник Владивостокского почтамта УФПС Приморского края – филиал ФГУП «Почта России» Елена Николаенко, доцент кафедры русского языка как иностранного ДВФУ Татьяна Петрова, начальник отдела адресного плана управления градостроительства и архитектуры администрации города Наталья Кабанова и другие эксперты.