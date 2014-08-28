162 приморца сегодня возвращаются с Гуама

Сегодня, 28 августа, во Владивосток прибудет самолет с приморскими туристами с американского острова Гуам. Туристов, у которых закончились путевки. Доставляют домой в плановом порядке.

Как сообщил заместитель директора департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края Владимир ЩУР, в самолете 161 человек. Все они – жители Приморья.

Напомним, приморские туристы, отдыхающие на американских островах Сайпан и Гуам не испытывают проблем с доставкой на родину, несмотря на сложности туроператора.

19 августа 123 человека вернулись в Приморье с острова Сайпан. Третий рейс, который доставит домой остальных туристов, прибудет во Владивосток 1 сентября.

Отметим, авиакомпания «Оренбургские авиалинии», выполняющая по договору с «Авиачартер-ДВ» чартерные рейсы с Дальнего Востока на Сайпан и Гуам объявила об отмене рейсов из-за задолженности «Авиачартера-ДВ».

Однако туристическая фирма выполняет все обязательства перед туристами, которые уже находились на отдыхе на американских островах. Ситуацию держит на контроле департамент международного сотрудничества и развития туризма Приморского края.

Между тем, в августе на данные острова в августе будут отменены два чартерных рейса из Владивостока. Точное количество приморцев, купивших билеты на эти рейсы, сейчас уточняется.

Туроператором поездок приморских туристов на острова Гуам и Сайпан являлась компания «Авиачартер-ДВ». «Оренбургские авиалинии» уведомили «Авиачартер-ДВ» о невозможности выполнять полеты с 17 августа. В частности, отменены чартерные рейсы 20 августа (Владивосток – Сайпан) и 29 августа (Владивосток – Гуам), а также ряд рейсов с американских островов в Хабаровск, Благовещенск и Южно-Сахалинск.

В департаменте международного сотрудничества и развития туризма Приморского края подчеркнули, что приморские туристические компании, туроператором которых являлся «Авиачартер-ДВ», сейчас оказывают помощь людям, купившим у них путевки. Туристам предлагаются альтернативные туры либо денежные компенсации. Эти вопросы решаются в индивидуальном порядке.

Краевой департамент находится в контакте с Ростуризмом и оказывает компаниям и туристам необходимую консультативную поддержку.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.