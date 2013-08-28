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Во Владивостоке готовится к открытию Приморский театр оперы и балета
В Приморском театре оперы и балета идут последние приготовления к открытию нового театрального сезона, который будет приурочен к празднованию 75-летия Приморского края.
На сцене Большого зала театра укладывается паркет, клининговые компании приступили к уборке залов и холлов, благоустраивается территория вокруг театра.
Как рассказал художественный руководитель Приморского театра оперы и балета Антон Лубченко, разрабатывается электронная система продажи билетов: «Для удобства зрителей мы вводим электронную систему продажи билетов через интернет. Все желающие попасть на спектакли будут вовремя обеспечены билетами».
«Само здание театра просто шикарное, сейчас очень мало строится таких театров в современном стиле. Здесь есть новейшие достижения всех оперных театров мира. Современную акустику очень сложно внедрить в старые здания. Карманы сцены идентичны по размеру самой сцене. Это дает возможность цехам монтировать декорации во время представления. Таким образом, антракт в нашем театре будет для удобства зрителей, а не для удобства рабочих сцены», - отметил Антон Лубченко.
Художественный руководитель балетной труппы Приморского театра оперы и балета Айдар Ахметов отметил интернациональный состав артистов театра: «Балетная труппа планируется 60 человек, на данный момент утверждено 35, в сентябре будет объявлен дополнительный набор. Балетная труппа представит поистине интернациональный состав - русские, американцы, бразильцы, румыны, белорусы, украинцы».
Первые репетиции в Приморском театре оперы и балета начались в мае. Специально для участия в репетициях во Владивосток приезжал солист Мариинского театра Виталий Ишутин, который в опере «Евгений Онегин» исполнит партию Ленского, сообщила ZRPRESS.ru пресс-служба администрации Приморского края.
Отметим, к саммиту АТЭС в Приморье было построено более 62 километров дорог, после проведения Форума в кампусе ДВФУ на острове Русский прошло свыше 40 международных мероприятий – конгрессов, симпозиумов, выставок, 1 июня было открыто пешеходное движение по «Золотому мосту», Международный аэропорт Владивостока увеличил общий пассажиропоток почти на 20 процентов.
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
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