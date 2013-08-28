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Во Владивостоке готовится к открытию Приморский театр оперы и балета

28 Августа 2013, 18:12 | Приморье

В Приморском театре оперы и балета идут последние приготовления к открытию нового театрального сезона, который будет приурочен к празднованию 75-летия Приморского края.

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На сцене Большого зала театра укладывается паркет, клининговые компании приступили к уборке залов и холлов, благоустраивается территория вокруг театра.

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Как рассказал художественный руководитель Приморского театра оперы и балета Антон Лубченко, разрабатывается электронная система продажи билетов: «Для удобства зрителей мы вводим электронную систему продажи билетов через интернет. Все желающие попасть на спектакли будут вовремя обеспечены билетами».

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«Само здание театра просто шикарное, сейчас очень мало строится таких театров в современном стиле. Здесь есть новейшие достижения всех оперных театров мира. Современную акустику очень сложно внедрить в старые здания. Карманы сцены идентичны по размеру самой сцене. Это дает возможность цехам монтировать декорации во время представления. Таким образом, антракт в нашем театре будет для удобства зрителей, а не для удобства рабочих сцены», - отметил Антон Лубченко.

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Художественный руководитель балетной труппы Приморского театра оперы и балета Айдар Ахметов отметил интернациональный состав артистов театра: «Балетная труппа планируется 60 человек, на данный момент утверждено 35, в сентябре будет объявлен дополнительный набор. Балетная труппа представит поистине интернациональный состав - русские, американцы, бразильцы, румыны, белорусы, украинцы».

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Первые репетиции в Приморском театре оперы и балета начались в мае. Специально для участия в репетициях во Владивосток приезжал солист Мариинского театра Виталий Ишутин, который в опере «Евгений Онегин» исполнит партию Ленского, сообщила ZRPRESS.ru пресс-служба администрации Приморского края.

Отметим, к саммиту АТЭС в Приморье было построено более 62 километров дорог, после проведения Форума в кампусе ДВФУ на острове Русский прошло свыше 40 международных мероприятий – конгрессов, симпозиумов, выставок, 1 июня было открыто пешеходное движение по «Золотому мосту», Международный аэропорт Владивостока увеличил общий пассажиропоток почти на 20 процентов.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: 75-летие Приморского края  Приморский театр оперы и балета 






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Комментарии

  • Псевдоним16:09, 29.08.2013#

    Сколько бабок бесполезно угрохали. . . .

  • Псевдоним16:14, 29.08.2013#

    как подьехать . . где парковка . .

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