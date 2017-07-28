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Tele2 проводит фотоконкурс "V-ROX по другим правилам"
Tele2 приглашает жителей Владивостока принять участие в фотоконкурсе накануне фестиваля V-ROX. Победители получат в подарок современные гаджеты, аксессуары и фирменные браслеты фестиваля.
Для участия в конкурсе необходимо сфотографироваться в зонах Tele2 в барах «Мумий Тролль Music Bar», Black Rabbit, «Дружба», в салоне связи оператора. Разместить снимок до 2 августа в Instagram или «ВКонтакте» с хештегом #VROXподругимправилам. В период проведения конкурса аккаунт участника должен быть открыт.
Tele2 стала партнером фестиваля V-ROX, который пройдет 4 – 6 августа во Владивостоке. Компания организует онлайн-трансляцию выступлений музыкантов в сети, доступ к быстрому интернету на площадке и привилегии для клиентов. В павильоне Tele2 в дни фестиваля можно будет почувствовать себя рок-звездой в фотосессиях, посмотреть концерт на мягких пуфах, зарядить гаджеты и выпить прохладный лимонад.
Людмила Калашникова, коммерческий директор приморского филиала Tele2:
«Мы любим изменять устоявшиеся порядки, нам нравится создавать другие правила. Как правило, музыкальные фестивали проходят по стандартной схеме: один город, одна площадка, музыканты играют, гости слушают. Но где Tele2 – там другие правила: благодаря интернет-трансляции фестиваль смогут увидеть все жители страны, а его гости – стать знаменитыми участвуя в съемках клипа, который мы смонтируем и распространим в интернете. За ходом фестиваля уже можно следить в социальных сетях по специальному хештегу #VROXподругимправилам».
Итоги фотоконкурса Tele2 подведет накануне фестиваля 3 августа. Пять авторов фотографий, которые наберут наибольшее количество «лайков», получат в подарок моноподы для селфи, зарядные устройства, защитные водонепроницаемые чехлы для гаджетов и фирменные браслеты V-ROX, которые дают доступ на все площадки фестиваля.
Подробная информация об условиях проведения фотоконкурса на tele2.ru.
Фотозоны расположены во Владивостоке по следующим адресам:
ул. Пограничная, д. 6, бар «Мумий Тролль Music Bar»;
ул. Пограничная, д. 6, бар «Дружба»;
ул. Батарейная, д. 3 А, бар Black Rabbit;
ул. Адмирала Фокина, д. 23 Б, салон связи Tele2.
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