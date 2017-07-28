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Тариф "Игровой" от "Ростелекома" выходит в море на фрегате "Адмирал Макаров"

28 Июля 2017, 15:33 | Приморье

«Ростелеком» и Wargaming расширяют сотрудничество в рамках тарифного плана «Игровой», разработанного специально для российских поклонников онлайн-игр, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Пользователям тарифа теперь доступен эксклюзивный сторожевой корабль «Адмирал Макаров» в популярной военно-морской игре World of Warships, а также другие игровые преимущества.

При подключении тарифного плана «Игровой» и активации опции «World of Tanks/World of Warships» каждый абонент «Ростелекома» в дополнение к существующим преимуществам в «Танках» получит премиум-корабль шестого уровня «Адмирал Макаров» под руководством командира с тремя очками навыков, а также премиум-аккаунт в военно-морском онлайн-экшене World of Warships. Премиум-аккаунт позволяет игрокам быстрее развиваться в игре, обеспечивая дополнительные 50% к заработку кредитов и опыта.

«Появление специального тарифного плана «Игровой» вызвало большой интерес у фанатов World of Tanks, потому что помимо надежности и высокой скорости передачи данных он предлагает эксклюзивную военную технику, которая больше недоступна никому. Теперь в тарифе появилось специальное предложение для поклонников военно-морской игры World of Warships. Желаем всем пользователи тарифа «Игровой» новых побед и на суше, и на море», – отметила вице-президент по работе с массовым сегментом ПАО «Ростелеком» Диана Самошкина.

«Тариф «Игровой» не только предоставляет выгодные условия при подключении: он дает возможность начинающим игрокам опробовать преимущества премиум-аккаунта и уникальные модели военной техники, — говорит Константин Каменев, глава отдела Business Development на территории СНГ. — «Танкисты» уже успели насладиться тарифным планом, и мы с радостью предоставляем эту возможность и морским командирам».

«Ростелеком» занимает лидирующее положение на российском рынке высокоскоростного доступа в интернет[1], обслуживая более 12,5 млн домохозяйств и предприятий. Предлагая широкую линейку тарифов на «Домашний интернет» для различных стилей потребления, «Ростелеком» также развивает нишевые предложения Одно из таких целевых предложений – тарифный план «Игровой», который стал доступен для подключения в начале 2016 года, и с тех пор пользуется высокой популярностью среди онлайн-игроков.

Узнать подробности о тарифном плане «Игровой», доступных игровых опциях и способах их подключения можно в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте rt.ru и по бесплатному телефону 8-800-100-0-800.

World of Warships – это free-to-play ММО-экшен, который позволяет окунуться в мир масштабных морских баталий и опробовать в бою легендарные военные корабли первой половины ХХ века.

Продуманный геймплей поможет отточить логику и стратегическое мышление, а детально проработанные модели военной техники в сочетании с реалистичной физикой и множеством игровых локаций обеспечат полное погружение в атмосферу морских сражений. Управляй легендарными военными кораблями в командных онлайн-баталиях World of Warships.

Узнать больше о World of Warships: worldofwarships.ru


[1]По данным аналитического агентства «ТМТ Консалтинг» по итогам первого квартала 2017 года.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: Ростелеком  wargaming 



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