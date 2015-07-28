В Приморье на заповедном озере Благодатное обустраивается вышка для наблюдения за птицами

Студенческий отряд «Тигр», благоустраивающий в Сихотэ-Алинском заповеднике при поддержке Центра «Амурский тигр» экологические тропы, приступил к реконструкции наблюдательной вышки на заповедном озере Благодатное. Именно отсюда туристы смогут увидеть уникальное многообразие птиц и других животных, обитающих на озере и в его окрестностях, пишет газета "Золотой Рог".

"На территории заповедника зарегистрировано 390 видов птиц. Многие обитают здесь постоянно, некоторые селятся на гнездовой период. Озеро Благодатное является одним из главных мест отдыха птиц во время весеннего и осеннего пролета. Как только оно освобождается ото льда, сюда слетается масса птиц. С 1968 г. проводится ежегодный мониторинг пролета птиц на озере, - рассказывает Анна Мухачева, научный сотрудник Сихотэ-Алинского заповедника. - Всего выявлено 55 видов водоплавающих птиц из таких семейств, как гагаровые, поганковые, качурковые, баклановые, утиные, пастушковые, чайковые и чистиковые. Кроме водоплавающих птиц, сюда прилетают и околоводные виды птиц - ржанковые, бекасовые, цаплевые. Осенью, ближе к концу октября, когда дубняки окрашиваются в ярко-оранжевый цвет, на озеро прилетают стаи лебедя-кликуна, криком оповещая, что зима не за горами (в нашем случае не за сопками)".

В Сихотэ-Алинском заповеднике выявлено 55 видов водоплавающих птиц. Фото АНО "Центр "Амурский тигр".







Озеро Благодатное является одним из главных мест отдыха птиц во время весеннего и осеннего пролета. Фото АНО "Центр "Амурский тигр".

Именно с благоустройства очередного объекта туристической инфраструктуры – наблюдательной вышки на озере Благодатное и началась четвертая неделя экологической вахты студенческого отряда «Тигр» в Сихотэ-Алинском заповеднике. Ранее была сделана разметка одного километра экотропы «Озеро Благодатное», уложено 250 метров деревянного настила и обустроена специальная следовая площадка, где уже оставили отпечатки своих лап и копыт косуля, барсук и медведь. На наблюдательной вышке студенты демонтировали прежнюю пластиковую облицовку, которую предстоит заменить на деревянную и пропитать защитным составом. Ремонта требует и крыша, глядя на которую с земли невольно запрокидываешь голову – высота тут порядка 6-7метров. Всем ясно, что здесь без специальной подготовки не обойтись.





Дмитрий Горшков, директор Сихотэ-Алинского заповедника, пояснил, что вышка используется как для наблюдения за тем, что происходит на самом озере, так и для размещения информации для посетителей. Фото АНО "Центр "Амурский тигр".

«Сегодня студенты обучаются работам на высоте, потому что им предстоит реконструкция одной из наблюдательных вышек, установленных на озере Благодатное. Для этого мы пригласили профессионала, который занимается промышленным альпинизмом. Он покажет ребятам некоторые основы, ну а дальше мы уже более плотно поработаем с теми студентами, которые выскажут желание этим заниматься, - поясняет Дмитрий Горшков, директор Сихотэ-Алинского заповедника. - У нас эта вышка используется как для наблюдения за тем, что происходит на самом озере, отсюда можно наблюдать птиц, так и для размещения информации для посетителей о животных, которых можно увидеть на тропе, и о каких-то интересных фактах».

Мастер-класс для "Тигра" провел приехавший из Москвы Алексей Сазонов, опытный промальпинист из спелеоклуба МГУ им. М.И. Ломоносова. Фото АНО "Центр "Амурский тигр".

Мастер-класс, развернувшийся прямо у основания вышки, провел приехавший из Москвы Алексей Сазонов, опытный промальпинист из спелеоклуба МГУ им. М.И. Ломоносова. За его плечами 10 лет работы на высоте. Алексей показал, как пользоваться снаряжением, правильно надеть обвязку, вязать узлы – восьмерку, булинь, австрийский проводник, поднять себя и груз, закрепиться на высоте, перемещаться по веревке, производить работы и благополучно спуститься обратно. Все эти приемы объяснялись, демонстрировались и затем многократно повторялись студентами отряда "Тигр".

«Я вызвался работать на вышке, потому что три года занимался туризмом, - говорит Александр Морозов, третьекурсник Новосибирского государственного аграрного университета по специальности «охотоведение», сибиряк из села Кыштовка Новосибирской области. - У нас было ориентирование по лесу, ходьба по канату со страховкой на высоте 25-26 метров, вязание узлов – это основной конек, за минуту успевал 36 узлов разных связать, так что здесь, когда проходили инструктаж, все уже понятно было. Есть еще опыт работы на крышах со страховкой, у нас же большие снега! Да и вообще мне это интересно, познание чего-то нового. Главное, соблюдать технику безопасности».

В целом объем работ в заповеднике у 25 студентов отряда «Тигр» - будущих лесников, охотоведов, ветеринаров - очень большой, поэтому на реконструкцию наблюдательной вышки будут отобраны 3-4 человека, проявившие себя как хорошие мастеровые в столярном деле и имеющие уже какой-то опыт работы на высоте. Экологическая вахта студенческого отряда продлится до конца августа.

Напомним, с 1 июля на Дальнем Востоке начал свою работу второй состав студенческого экологического отряда "Тигр". В рамках проекта, организованного в 2014 году АНО "Центр "Амурский тигр", 25 молодых специалистов из шести высших учебных заведений России занимаются созданием объектов инфраструктуры и благоустройством экологических троп в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье. Расширение географии участников – главное нововведение экологической вахты. В отряде "Тигр", помимо "ветеранов" – студентов Приморской государственной сельскохозяйственной академии, которые в первом сезоне оборудовали экскурсионную тропу "Мыс Северный", в этом году будут работать представители Воронежского государственного аграрного университета, Санкт-Петербургской академии ветеринарной медицины, Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. Скрябина и Новосибирского государственного аграрного университета.

Досье "Золотого Рога": На территории Сихотэ-Алинского заповедника наиболее полно сохранились естественные места обитания амурского тигра. История этой особо охраняемой природной территории всегда была тесно связана с историей охраны "редкой кошки". Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник расположен на территории трех районов Приморского края: Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского. Здесь сохранен уникальный природный комплекс, включающий большинство видов животных и растений Дальнего Востока России. В связи с этим в 1979 году на форуме ЮНЕСКО заповеднику был присвоен статус биосферного, а в 2001 году заповедник был включен в список территорий Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Работа студенческого экологического отряда "Тигр" направлена на привлечение внимания к проблеме сохранения дикой природы в целом и амурского тигра в частности, развитие волонтерского движения и экотуризма на Дальнем Востоке, поддержку создания инфраструктуры в заповедниках и национальных парках, а также передачу студентам старших курсов необходимых для работы на охраняемых природных территориях теоретических и практических знаний и навыков.

Проект осуществляется при финансовой поддержке Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и компании АО "Техснабэкспорт".

Елена Павленко. Газета «Золотой Рог», Владивосток.