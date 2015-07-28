В Приморье отметили главный "морской" праздник

В воскресенье Владивосток отпраздновал День военно-морского флота, пишет деловая газета "Золотой Рог".

В нашем крае, где базируется Тихоокеанский флот России, этот праздник всегда был и остается одним из главных и ожидаемых событий. В торжественных и праздничных мероприятиях принял участие Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. Губернатор поблагодарил ветеранов флота и поздравил всех приморцев: «Особые слова в этот день – ветеранам-тихоокеанцам! За ваше мужество в годы войны, за стойкость в послевоенные годы, за те знания и навыки, которые вы передаете молодым. Хочу поздравить всех моряков-тихоокеанцев, всех приморцев с этим замечательным, нашим общим праздником! Спокойного моря и семь футов под килем!».





























Газета «Золотой Рог», Владивосток.