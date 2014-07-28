Почти 6,5 тысяч приморских подростков нашли временную работу на каникулах

Как сообщили в департаменте труда и социального развития, традиционно, многие школьники трудятся в ремонтных бригадах в своих образовательных учреждениях, помогают педагогам в пришкольных лагерях. Задействованы подростки на благоустройстве и озеленении, заготовке сельхозпродукции, работают в библиотеках, на почте, в кафе, магазинах. Некоторые ребята оказывают социальную помощь пожилым людям, ветеранам и инвалидам.

Специалисты служб занятости подбирают подходящие вакансии для всех, кто хочет поработать летом, а также во время учебного года. Как правило, в первоочередном порядке работу предоставляют детям, нуждающимся в особой поддержке государства – сиротам, оказавшимся без попечения родителей, подросткам, находящимся под опекой, детям из многодетных, неполных семей, стоящим на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

По информации департамента с января с помощью специалистов работу нашли 7,5 тысяч приморских школьников. Планируется, что до конца года в Приморье будут трудоустроено не менее 10 тысяч подростков. В бюджете края на эти цели предусмотрели 9,6 миллионов рублей.

ZRPRESS.RU, Владивосток.