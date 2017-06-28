Школы Владивостока готовят к учебному году

В муниципальных образовательных учреждениях Владивостока - школах и детских садах - полным ходом идут ремонты. К новому учебному году готовят не только помещения, но и прилегающие территории, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

В летних планах городских властей и мероприятия по ремонту и закупке оборудования. Особый акцент сделан на безопасности. Во многих учреждениях образования обновят системы «тревожных кнопок», установят камеры наблюдения, закупят новые огнетушители, обработают от огня чердаки и заменят электрику. А на территории 88 учебных учреждений отремонтируют наружное освещение.

В школы №12 и №70, которые находятся в пригороде Владивостока, закупят новые школьные автобусы. Вокруг школы №17 установят новое ограждение. Во многих учебных заведениях будут отремонтированы кабинеты и санузлы, спортивные залы. В школах №№ 2, 23 и 22 на стадионах обновят покрытие. Еще в ряде школ заменят баскетбольные щиты и отремонтируют трибуны.

Без внимания не останется и благоустройство прилегающей к учреждениям образования территории. Возле многих школ обновили «зебру», установили знаки «Пешеходный переход».