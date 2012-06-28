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МЧС с 1 июля отменяет техосмотр для катеров и обязательные курсы для будущих капитанов
ПРИМОРЬЕ, 28 июня, ZRPRESS. В России отменят техосмотр и упростят процедуру получения водительских удостоверений для владельцев маломерных судов. Соискателям водительских прав не надо будет посещать курсы, но экзамены придется сдавать.
С 1 июля Министерство по чрезвычайным ситуациям России отменяет техническое освидетельствование маломерных судов и упрощает процедуру получения водительских удостоверений для них, сообщил министра МЧС Владимир Пучков.
"С учетом последних изменений в законодательстве с 1 июля мы отменяем все, что касается технического освидетельствования маломерных судов. Это позволит облегчить работу и деятельность тех людей, которые приобрели и используют маломерные суда", - сказал руководитель ведомства.
Напомним, что в апреле этого года вступил в действие федеральный закон, дающий определение маломерного судна в соответствии с Европейскими стандартами. Теперь маломерным может считаться судно до 20 метров длиной, и вмещающие до 12 пассажиров. Кроме этого судно не должно использоваться под коммерческие цели.
Нововведения затронут и подготовку водителей "катеров". С начала июля будет упрощен порядок получения удостоверения на право управления маломерным судном.
Выступая на заседании общественного совета при МЧС РФ Владимир Пучков заявил, чтобы получить права на управление судном, его владельцу не обязательно будет посещать специальные обучающие курсы. Достаточно будет самостоятельно подготовиться к экзамену и сдать его экстерном, пишет firstnews.ru.
"У нас нет обязательного страхования и оно носит добровольный характер. Собственник судна, который является и капитаном, несет полную ответственность за безопасность", - заявил он.
Согласно данным Государственной инспекция по маломерным судам МЧС России, на начало 2011 года в Росси было зарегистрировано 1,5 млн маломерных судов, из которых 1 млн моторные судна – катера, из них 60%, эксплуатируется на водных объектах Северо-Западного, Приволжского и Центрального федеральных округов. Основное назначение судов - прогулок и отдыха на воде, любительская рыбалка. С 2005 по 2010 гг. не произошло ни одного случая аварии с технически неисправными маломерными судами.
Ранее начальник управления Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС РФ Вадим Серегин сообщил, что сейчас ведомство разрабатывает закон о судоходстве и маломерных судах призванный "обустроить" инфраструктуру для маломерных судов. По его словам, к концу года закон будет разработан.
«Золотой Рог».
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