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В Находке решать проблему бараков будут комплексно

28 Июня 2011, 23:49 | Приморье

В прошлом году поговаривали о том, что по предписанию прокуратуры программа по расселению граждан из аварийного и ветхого жилья в Находке была приостановлена из-за недочетов.

На сегодня администрация города вернулась к данному вопросу и подошла к решению проблемы с домами барачного типа комплексно. При этом для решения был выбран подход, который позволяет «убить двух зайцев одним выстрелом»: пополнить рынок новостроя и расселить горожан из аварийного и ветхого фонда.

Как отметил в беседе с журналистом «ЗР» главный архитектор Сергей КУЛЬПИН, проект предполагает расселение районов города, где на сегодня расположены наиболее неприглядные трущобы.

«Все районы сразу охватить сложно, поэтому мы разрабатывали проекты постепенно, для каждого района в отдельности. Первое предложение касается центральной части нашего города. К примеру, в районе улицы Горького, 10 есть общежитие, в котором жильцы уже почти не живут. Этот объект нуждается в первоочередном внимании. По заданию главы города нашим управлением было разработано предложение по размещению на этой площадке современного, многоквартирного дома в 10 этажей, аналог которого на сегодня построен частным застройщиком по проспекту Мира. Использование аналогового проекта позволит также значительно снизить расходы на возведение объекта. На сегодня данный проект прошел экспертизу государственную, и в скором времени в рамках установленных процедур будет происходить выбор застройщика для данного объекта», - отметил Кульпин.

Для того, чтобы было куда переселить оставшихся жильцов данного общежития, администрация города подобрала площадку для строительства еще одного жилого дома. Как добавил главный архитектор, во дворе одного из домов по улице Зои Космодемьянской имеется земельный участок, где возможно разместить современный жилой объект с подземной автопарковкой. Взамен бараков на ул. Дзержинского специалисты управления архитектуры предлагают построить несколько домов, состоящих из разноэтажных блок-секций. Всего на месте бараков после их сноса планируется разместить два 16-этажных дома и несколько 10-этажных блок-секций.

Автор: Анастасия Загоруйко
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