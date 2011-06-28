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Цифровое ТВ уже доступно глубинке

28 Июня 2011, 15:23 | Приморье

В Дальнегорске начато вещание телевизионных программ в цифровом формате. Пока цифровое эфирное вещание осуществляется в тестовом режиме. Однако цифра в Дальнегорск пришла, и уже сегодня телезрители могут принимать качественный сигнал.

Как сообщил начальник цеха РТПС-6 в Дальнегорске Иван РОЖКОВ, в ближайшее время принимать телевизионный цифровой сигнал смогут в селах Каменка и Рудная Пристань. Несколько позже – в Сержантово, где идет монтаж оборудования. В следующем году возможность принимать первый мультиплекс появится у жителей Лидовки и Краснореченского. А вообще цифровое телевидение уже доступно в 43 населенных пунктах Приморья. Пока оно работает в тестовом режиме, однако уже к концу 2011 подключиться к «цифре» смогут 98,8% населения края.

Напомним, проект перехода на цифровое телевещание реализуется в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы». А Дальний Восток России стал пилотным регионом, где на смену аналоговому придет более современное цифровое вещание. Эфирную наземную трансляцию, а также создание и развертывание цифровых наземных сетей на территории Приморского края осуществляет филиал ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Приморский краевой радиотелевизионный передающий центр». Указом президента страны определено, что до 2015 года в России будет параллельно осуществляться и аналоговое, и цифровое вещание. После 2015 года эфирное аналоговое вещание будет отключено.

В первый мультиплекс цифрового бесплатного вещания вошли Первый канал, телеканалы «Россия», «Россия-2», «Россия-Культура», «Россия-24», телекомпания НТВ, Петербург-5 канал и детско-юношеский канал «Карусель». А также три радиоканала – «Вести ФМ», «Маяк» и радио России.

Для потребителей главное преимущество цифрового вещания – это высокое качество изображения. Однако принимать цифровой сигнал могут только современные приборы со встроенными DVB-T-тюнерами. Обладателям телевизоров, выпущенных ранее 2009 года, необходимо будет приобрести специальные приставки, производство которых уже началось в России. По словам специалистов «Приморского КРТПЦ», жителям Приморья, перед тем как приобрести приставку, необходимо проконсультироваться со специалистами, какая именно модель лучше всего подойдет для их телевизора. Для этого необходимо обратиться в call-центр во Владивостоке по телефону (4232) 30-30-73. Кроме того, на совещании в краевой администрации речь шла о том, как обеспечить приставками, стоимость которых чуть более 1000 рублей, семьи с низкими доходами.

Помимо обычных функций приема цифровых телевизионных программ, сеть цифрового наземного телевизионного вещания может предоставить для обычных потребителей услуги IP телефонии, Интернета и других мультисервисных услуг. Это стало возможным благодаря спутниковому каналу связи VSAT между центром кодирования и мультиплексирования и цифровыми ретрансляторами. Кроме того, некоторые модели приставок поддерживают запись принятых программ, оснащены модулями условного доступа, позволяющими вести при наличии карт доступа прием платных телеканалов. В некоторых приставках заложена возможность приема телевидения высокой четкости.

В масштабах страны отказ от аналогового вещания даст огромный энергосберегающий эффект. Кроме того, освободится большой диапазон частот, часть которых предполагается использовать для развития широкополосного Интернета.

Автор: Татьяна Курочкина
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