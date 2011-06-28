Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Цифровое ТВ уже доступно глубинке
В Дальнегорске начато вещание телевизионных программ в цифровом формате. Пока цифровое эфирное вещание осуществляется в тестовом режиме. Однако цифра в Дальнегорск пришла, и уже сегодня телезрители могут принимать качественный сигнал.
Как сообщил начальник цеха РТПС-6 в Дальнегорске Иван РОЖКОВ, в ближайшее время принимать телевизионный цифровой сигнал смогут в селах Каменка и Рудная Пристань. Несколько позже – в Сержантово, где идет монтаж оборудования. В следующем году возможность принимать первый мультиплекс появится у жителей Лидовки и Краснореченского. А вообще цифровое телевидение уже доступно в 43 населенных пунктах Приморья. Пока оно работает в тестовом режиме, однако уже к концу 2011 подключиться к «цифре» смогут 98,8% населения края.
Напомним, проект перехода на цифровое телевещание реализуется в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы». А Дальний Восток России стал пилотным регионом, где на смену аналоговому придет более современное цифровое вещание. Эфирную наземную трансляцию, а также создание и развертывание цифровых наземных сетей на территории Приморского края осуществляет филиал ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Приморский краевой радиотелевизионный передающий центр». Указом президента страны определено, что до 2015 года в России будет параллельно осуществляться и аналоговое, и цифровое вещание. После 2015 года эфирное аналоговое вещание будет отключено.
В первый мультиплекс цифрового бесплатного вещания вошли Первый канал, телеканалы «Россия», «Россия-2», «Россия-Культура», «Россия-24», телекомпания НТВ, Петербург-5 канал и детско-юношеский канал «Карусель». А также три радиоканала – «Вести ФМ», «Маяк» и радио России.
Для потребителей главное преимущество цифрового вещания – это высокое качество изображения. Однако принимать цифровой сигнал могут только современные приборы со встроенными DVB-T-тюнерами. Обладателям телевизоров, выпущенных ранее 2009 года, необходимо будет приобрести специальные приставки, производство которых уже началось в России. По словам специалистов «Приморского КРТПЦ», жителям Приморья, перед тем как приобрести приставку, необходимо проконсультироваться со специалистами, какая именно модель лучше всего подойдет для их телевизора. Для этого необходимо обратиться в call-центр во Владивостоке по телефону (4232) 30-30-73. Кроме того, на совещании в краевой администрации речь шла о том, как обеспечить приставками, стоимость которых чуть более 1000 рублей, семьи с низкими доходами.
Помимо обычных функций приема цифровых телевизионных программ, сеть цифрового наземного телевизионного вещания может предоставить для обычных потребителей услуги IP телефонии, Интернета и других мультисервисных услуг. Это стало возможным благодаря спутниковому каналу связи VSAT между центром кодирования и мультиплексирования и цифровыми ретрансляторами. Кроме того, некоторые модели приставок поддерживают запись принятых программ, оснащены модулями условного доступа, позволяющими вести при наличии карт доступа прием платных телеканалов. В некоторых приставках заложена возможность приема телевидения высокой четкости.
В масштабах страны отказ от аналогового вещания даст огромный энергосберегающий эффект. Кроме того, освободится большой диапазон частот, часть которых предполагается использовать для развития широкополосного Интернета.
Новости тематики
- В Приморье объявлено штормовое предупреждение
- Во Владивостоке пройдёт третий фестиваль имени Владимира Высоцкого "Парус"
- Пенсионеры - "северяне" Приморского края могут компенсировать расходы на проезд к месту отдыха
- "Летние вечера" всё популярнее
- С 1 июля при оформлении ипотеки применяется электронная закладная
- Еще одна награда появилась в Приморье по поручению главы региона Андрея Тарасенко
- Почта России в Приморье развивает директ-мейл
- В Приморском крае появятся новые электрички
- Во Владивостоке пройдет крупнейшее в России отраслевое событие
- Приморские города готовятся к благоустройству
Новости раздела
- Во Владивостоке начали наносить дорожную разметку по новой технологии
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- В Приморье объявлено штормовое предупреждение
- Поселок Ольга в Приморье празднует юбилей
- Арбитражным судам Приморского края доверяют, уголовным – нет
- Рукотворная красота создана в Кавалерово
- Тайны Приморья раскрываются летом
- Система видеонаблюдения "Ростелекома" обеспечила 100% онлайн-трансляцию в период проведения ЕГЭ-2018
- Во Владивостоке владельцам 101 квартиры придется ликвидировать перепланировки
- Tele2 провела "День открытых людей" во Владивостоке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Турдом какой-то
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Долетит ли Трамп до Владивостока?
- Провал резидентов
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Глава Владивостока пообещал навести порядок на Шаморе
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма