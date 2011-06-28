Жизнь в цифровом зеркале

Российской статистике исполнилось 200 лет. Накануне юбилея в Москве прошла научно-практическая конференция «Российская государственная статистика и вызовы XXI века», собравшая представителей ООН, Всемирного банка, Международного валютного фонда, а также статистических ведомств более 140 стран мира.

О вопросах, обсуждавшихся на конференции, и о новых задачах службы статистики, как повысить к ней доверие приморцев, - «ЗР» беседует с руководителем Приморскстата Виктором ШАПОВАЛОВЫМ.

Первое российское статистическое отделение было создано в июне 1811 г. при Министерстве полиции. В Приморье первые упоминания о краевой статистике относятся к 1863 г. В 1895 г. был учрежден статистический комитет Приморской области, а в 1938-м создано КрайУНХУ, ныне Приморскстат.

- Виктор Федорович, юбилейная конференция получилась результативной?

- Еще бы! Присутствовал «главный статистик мира», директор статистического отделения ООН Пол ЧУНГ, глава Минэкономразвития Эльвира НАБИУЛЛИНА, бывший министр экономики ЯСИН и др. Работало много тематических секций: обсуждались вопросы методологии и практики национальных счетов в России, расчета индекса стоимости жизни, совершенствования статистики бедности и уровня жизни населения, разработки системы показателей для оценки социальной защиты населения и дальнейшей информатизации статистических процессов. Отдельным блоком стояли вопросы бизнеса: совершенствование обследований деловой активности предприятий добывающих и обрабатывающих производств, развитие статистики энергосбережения и нанотехнологий и т.д. Очень полезным оказалось общение с коллегами не только из других регионов, но и из других стран.

- У конференции очень символичное название. Что для вас стало вызовом в последние годы? Всероссийская перепись населения? Или сельскохозяйственная? А уж сплошное обследование малого бизнеса и предпринимательства наверняка стало для статистиков испытанием на доверие? Взаимопонимание с жителями края найдено?

- Да, последние лет пять мы живем в крайне напряженном ритме. И то ли еще будет. Спасибо приморцам за поддержку: в переписи населения приняло участие 96% населения. Все-таки понимание того, что статистические обследования – не блажь, а насущная необходимость, растет. И если статистика наконец-то станет обязательным предметом для изучения, как в других странах, то уровень понимания того, чем мы занимаемся, станет еще выше.

- Как строятся отношения с бизнесом?

- По крайней мере, наша информация, в т.ч. аналитическая, все больше востребована. Что касается федерального обследования бизнеса, то в нем – пусть и через «не хочу» - участвовали более 80% зарегистрированных ранее в налоговых органах компаний и предпринимателей (причем не факт, что остальные 20% ведут деятельность).

- За что чаще всего ругают статистику?

- За то, что инфляцию якобы неправильно считаем. Мы наблюдаем 440 определенных товаров в четырех городах Приморья. Мониторим цены при помощи специальных терминалов. Конечно, многое зависит от уровня доходов человека: чем они ниже, тем ощутимее для него потери. Поэтому на сайте Приморскстата есть калькулятор личной инфляции – пожалуйста, ведите свою личную статистику.

- А можно ли ускорить сроки получения информации? Например, в Бразилии первые итоги переписи населения появились уже через пару месяцев...

- А знаете почему? Потому что они вооружили всех переписчиков не бланками, а компьютерными мини-терминалами, что, конечно, значительно ускорило обработку данных. Учитывая территорию России и количество переписчиков, для нашей страны такая перепись стала бы не то что золотой – платиновой. Конечно, мы стараемся ускорить выдачу статистических данных. Как только обострилась ситуация с ценами, стали еженедельно мониторить стоимость важнейших социально значимых товаров и услуг, включая нефтепродукты. Еженедельно направляем руководству края оперативные данные о динамике цен, а дважды в месяц информация доносится до всех приморцев.

- Вы говорили о появлении новых статнаблюдений, в т.ч. об индексе стоимости жизни. Что это такое?

- Это целая методология, направленная на более точное измерение качества жизни. Поэтому начиная с этого года и по 2025-й на непрерывной основе будет обследовано свыше 2,5 млн домашних хозяйств, или около 10 млн респондентов. До конца 2011-го будет утверждена система расчета экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения, а со следующего года начнем проводить ежегодный мониторинг. Это не единственное новшество. Меняется и расчет валового регионального продукта - есть план развития системы национальных счетов до 2017 года. Также появится статистика нанотехнологий, а со временем - и измерения климата.

Вообще, статистика становится более прозрачной, а статистическая информация – более доступной. Во многом этому способствует интернет-сайты Росстата и Приморскстата (primstat.ru и gks.ru), где размещается обширная статистическая информация о жизни края и России в целом.