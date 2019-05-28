Защитники российских границ

День Пограничника отмечают в Приморском крае

Дата празднования Дня пограничника в России не меняется вот уже более ста лет кряду. Первая советская пограничная охрана была основана 28 мая 1918 года. В состав главного управления входили офицеры еще дореволюционного корпуса пограничной стражи.

Пограничные войска всегда были и остаются формированием особого назначения. Как такового, отношения к армии пограничники не имеют. В бытность СССР они входили в состав КГБ СССР. Сейчас пограничные подразделения подконтрольны ФСБ России, ставшей правопреемницей КГБ. У столь особого и важного формирования, как погранвойска, не могло не появиться собственного праздника еще в советское время.

Исторические факты

Собственные пограничные войска не были нововведением большевиков. В Российской империи пограничная стража появилась еще 15 октября 1893 года. До этого пограничники подчинялись министерству финансов и, скорее, выполняли таможенные функции.

После появления молодой республики – РСФСР, пришедшей на смену Российской империи, и были созданы погранвойска. Декрет Совнаркома об учреждении Пограничной охраны был подписан 28 мая 1918 года.

Окончательное разделение ведомства произошло лишь в 1922 году, тогда же под эгидой ВЧК СССР был создан особый корпус пограничных войск.

Чтобы подчеркнуть важность пограничных войск, в 1958 году был учрежден праздник День пограничника. В масштабах страны он широко отмечался, а спустя несколько лет стал одним из самых популярных военных праздников в стране.

День пограничника не потерял своей актуальности и после распада СССР. В Российской Федерации в качестве официального праздника этот день был утвержден 28 мая 1993 года.

Сегодня пограничные заставы сохраняются на всем протяжении российской границы. Пограничники ведут борьбу с контрабандой, шпионами, боевиками, нелегальной иммиграцией, торговлей людьми и так далее.

Патрули проверяют незаконные переходы и отслеживают любые следы тех, кто, возможно, незаконно пересек или попытался пересечь границу страны.





Особенности традиций празднования Дня пограничника

День пограничника принято праздновать в городских парках и на площадях. Организуются концертные программы, различные конкурсы и смотры.

Александр ДОЛМАТОВ, служивший до 2005 года в пограничном отряде особого назначения (Пограничный район Приморского края, военная часть №3809):

- Хочу сказать, что бывших пограничников не бывает, важнее этой службы нет. Пограничные войска - это элита России. И наш профессиональный праздник мы отмечаем ежегодно и с размахом. На данный момент я нахожусь в городе Дальнереченске, который уже готовится к праздничным мероприятиям. В местах празднования собирается много народа, и мы, пограничники, по сложившейся славной традиции, будем петь песни под гитару, вспоминать товарищей. В Дальнереченск я привез детей на турнир по самбо. Это мероприятие посвящено памяти начальника погранотряда им. Менжинского в городе Имане (Дальнереченск) Демократа ЛЕОНОВА, имя которого занесено в списки Почетных жителей Дальнереченского района. 15 марта 1969 года группа пограничников под командованием подполковника ЯНШИНА вела бой с превосходящими силами китайских нарушителей государственной границы на острове Даманском. Полковник Леонов принимает решение оказать танковую поддержку Яншину. Во время боя танк, в котором находился Леонов, был подбит из гранатомёта. Раненого командира пытались вытащить из танка, но его жизнь оборвала пуля снайпера. Демократу Леонову присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Его именем названа пограничная застава (бывшая «Сопки Кулебякины»).

Отметим, что так же, как и в День Победы, празднование Дня пограничника ознаменовывается угощением солдатской кухней - гречневой кашей с тушенкой. В конце мероприятия проводится праздничный концерт и салют в честь людей, охраняющих Родину.

Поздравления в День пограничника

Новая Российская Пограничная служба подчиняется главе структурного подразделения Федеральной службы безопасности. Каждый приграничный регион представляет свой собственный набор техники и вооружения.

На северо-западе страны, например, пограничники ведут активную борьбу с контрабандой продуктов, которые могли бы поставить под угрозу экономические интересы страны. А южные районы сталкиваются с высоким уровнем угроз от террористических группировок, торговцев наркотиками.

Свой профессиональный праздник пограничники отмечают в зеленых беретах. Надевают тельняшки, камуфляж и кители. У кого имеются ордена, обязательно вешают их на грудь. Традиционно, первым тостом в этот праздничный день считается такой: «За тех, кто сейчас на дежурстве». В этот день пограничники вспоминают своих товарищей, с которыми вместе служили, и приносят цветы и венки к памятникам погибших. Во время торжественных шествий пограничники обязательно возлагают цветы на могилу Неизвестного Солдата.

В больших городах России в День пограничника, как правило, демонстрируется боевая мощь российской армии. Во многих населенных пунктах страны проводятся праздничные салюты в честь героев прошлого, настоящего и будущего.

Устраиваются массовые гулянья, приглашаются выступить народные коллективы, в том числе и звезды российской эстрады.

Стоит также отметить тот факт, что праздник активно отмечают в военных частях по всей стране: проводятся торжественные мероприятия, вручаются различные награды. В штабы приглашаются ветераны, которые рассказывают молодым бойцам о годах своей службы.

Также, по традиции, в этот день военным частям передается разная амуниция, включая военную технику. Таким подаркам пограничники всегда рады, ведь для защиты своей страны нужно быть всегда во всеоружии.

Прежде всего, День пограничника празднуют те, кто имеет непосредственное отношение к службе у государственных рубежей. Это не только пограничники, но и те, кому довелось проходить в этом качестве срочную службу. К ним присоединяется персонал, обеспечивающий функционирование пограничной охраны, а также родные, близкие и друзья виновников торжества.

Этот праздник считают своим профессиональным и будущие погранцы, которые постигают науку охраны государственных рубежей в аудиториях ВУЗов, а также их преподаватели.

Досье "Золотого Рога": В обязанности пограничников входит охрана государственной границы по морю и суше. В частности, препятствование незаконному пересечению пределов страны, её оборона в случае нападения, контроль и пропуск граждан, задержание нарушителей, взаимодействие с другими органами власти. К задачам этой профессии относится проведение разведывательной деятельности в интересах защиты суверенитета.

Чтобы стать пограничником в Российской Федерации, необходимо пройти срочную службу по призыву или закончить учебные заведения ФСБ РФ.

Флот также привлекается к выполнению функций охраны пределов территории, экономической зоны и шельфов.

Военные должны освоить вооружение, материально-техническую базу, знать уставы, законы, нормативные акты и инструкции, пользоваться средствами связи, аппаратурой для наблюдения.

В подразделения поставляются специальные катера, патрульные суда, самолёты, бронированные автомобили, которые позволяют нести службу.

Пограничники имеют особую форму, отличительными чертами которой является головной убор в виде берета или фуражки светло-зелёного цвета, тельняшка с полосами белого и оливкового цвета, погоны, а также шеврон (нарукавный знак) с символикой российского государства.

На фото: Пограничные войска всегда были и остаются формированием особого назначения.

Фото Анны МАЦОВСКОЙ