Борьба с наркоманией не останавливается ни на секунду

Меры по обузданию наркочумы, предпринимаемые в Приморье, дают результаты

Борьба с наркопреступностью и профилактика наркомании проводится силовиками в тесном взаимодействии сразу с несколькими департаментами администрации Приморского края. Благодаря комплексному подходу к решению проблемы в регионе за минувший год на 3% сократилось число граждан, зарегистрированных как употребляющие наркотики, снизился уровень смертности от наркомании, на 13,1% сократилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ.

За 2018 год сотрудниками правоохранительных органов из незаконного оборота изъято более двух тонн наркотических веществ, ликвидированы 48 притонов. Мероприятия по противодействию наркомании, лечению наркозависимых проводятся в Приморье в рамках реализации государственных программ «Безопасный край на 2015-2021 годы» и «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2021 годы».

Сообщи, где торгуют смертью!

В деле борьбы с наркопреступностью большую роль играют неравнодушные граждане Приморья. Молодежь, выступающая против приема запрещенных препаратов, часто выставляет фото наркодельцов в местные паблики. Граждане в неадекватном состоянии после приема запрещенных веществ тоже становятся «звездами соцсетей». Молодые спортсмены проводят встречи с юными учениками и рассказывают им про важность здорового образа жизни. А утомленные наркокурьерами жильцы вывешивают на дверях объявления с объяснением, что в этом подъезде вы не найдете ничего, кроме вызова правоохранительных органов. Помимо такой самодеятельности, граждане активно участвуют в акциях, проводимых региональными органами власти, медицинскими учреждениями и правоохранительными органами. Уже 13 лет каждую весну и осень в Приморье проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью». Ее проводят Администрация Приморья, Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю, органы местного самоуправления и врачи-наркологи. В ходе акции приморцы сообщают об известных им местах распространения и потребления наркотических средств по телефонам горячих линий. Как сообщают специалисты, в ходе весенней акции в прошлом году в полицию поступило около 300 обращений приморцев, 56 из них – по фактам возможного сбыта наркотиков. Полицейские выявили 108 преступлений и правонарушений в сфере оборота наркотических средств, изъяли почти два килограмма наркотиков и психотропных веществ.

Этой «травке», благодаря работе полиции, не суждено стать наркотиком.



Излечение возможно

Реабилитацией больных наркоманией в Приморье занимаются не только государственные учреждения, но и общественные и религиозные организации. В краевом наркологическом диспансере уже пять лет успешно действует программа по реабилитации больных наркоманией. Достаточно позвонить по телефону (4233) 245-13-14 и записаться на консультацию, и специалисты учреждения проведут экскурсию по отделению, расскажут про условия прохождения курса. По субботам, в 11: 00 в отделении реабилитации проводятся лекции и семинары для родственников и близкого окружения наркозависимых. Все мероприятия и лечение осуществляются на бюджетной основе, анонимно. Адрес: улица Гоголя, 35.

Баловство со смертельным исходом

Если больной хочет лечиться, то ситуация становится легче в разы. Большинство же наркозависимых убеждают себя и окружающих в том, что они не зависят от препаратов, а просто «балуются». Евгении 23 года, но она уже устала. Пять лет жизни с человеком, чей стаж в приеме запрещенных препаратов составляет 12 лет, просто уничтожали ее. «Когда мы познакомились с ним, он попросил меня помочь ему бросить, рассказывает девушка. - Тогда я мало знала о таких препаратах и подумала, что раз он просто курит, то и бояться тут нечего. Бросить будет легко. Какое-то время он и правда отказывался от этого вещества, затем начал употреблять тайно, потом начал срываться на мне и стал курить открыто. За годы жизни с ним было многое. Несколько раз пропадали мои украшения, в то время, когда у него не было денег на свое пристрастие. Он должен денег всем в его окружении, даже родной бабушке. Работает он временами, больше мечтает о чем-то. Когда я лежала дома после тяжелой операции, он исчез со своими друзьями. Они вместе употребляли. Я несколько раз уходила от него, когда он проявлял ко мне сильную агрессию. Но каждый раз, стоило ему позвонить и сказать, что он пропадает, жалость становилась сильнее меня. В конце отношений он начал говорить, что не видит смысла жизни без наркотиков, что мир серый и тусклый. Никакие путешествия, яркие впечатления или чувства не смогли переубедить его. Однажды я поняла, что моя жизнь становится хуже. Я не смогу иметь нормальную семью, родить от него здорового ребенка. Но мне уйти было проще. Меня есть кому защитить. А что делать его матери»?

В таких случаях психологи рекомендуют родственникам и близким людям зависимого пройти курс лечения у психолога. Согласно общим рекомендациям психологов, нельзя допустить, чтобы заинтересованность наркозависимого в избавлении от наркомании была ниже заинтересованности кого-либо из его родственников. Они не рекомендуют вести с наркозависимым беседы на тему запрещенных препаратов. Зависимые нередко убеждают окружающих в том, что собираются заняться каким-либо нужным делом. Радость родственников приносит им необходимое удовлетворение. Им кажется, что они уже почти выполнили свое обещание и даже не начинают процесс. Рекомендуется кардинально сменить окружение. Такой подход уменьшает шансы на возвращение наркозависимого в пагубную среду.

Рука помощи

Люди, страдающие от наркотической зависимости могут получить помощь в душепопечительском центре реабилитации граждан в честь святого Иоанна Кронштадтского Приморского края. Центр существует с 2004 года, располагается на трех площадках – на территории прихода храма Покрова Божией Матери Владивостока, в деревне Новодевица Хорольского района и в деревне Многоудобное Шкотовского района. В штате центра есть врач-психиатр, психолог, социальный работник.

«Чтобы получить помощь от нашей организации, достаточно желания и согласия выполнять установленные правила – говорит руководитель центра, протоиерей Александр ТАЛЬКО, врач-психиатр. При повторном обращении условия приема усложняются, предлагается пройти реабилитацию в Краевом наркологическом диспансере в течение четырех месяцев, потом к нам. В реабилитации мы делаем акцент на духовной составляющей проблемы зависимости, формируем у людей навыки, необходимые для жизни души. Важным этапом помощи зависимым является ресоциализация – возвращение в социум. Для этого нужно адекватное медицинское сопровождение, помощь в получении образования, профессии, работы, решении проблем жилья, устройства личной жизни. При нашем Центре налаживается работа групп поддержки для зависимых и созависимых лиц, что является важным условием для успешного прохождения реабилитации воспитанников и сопровождения выпускников Центра. В случае срыва специалисты центра оказывают содействие в возращении в ремиссию.

С появлением синтетических наркотических средств резко снизилась обращаемость за помощью. Как правило, молодые люди даже не успевают увидеть опасность и, в лучшем случае, попадают в реанимацию, а в худшем - в морг.

Реабилитация в нашем Центре рассчитана на 1,5 года. Это минимум, который необходим для реального начала изменения образа жизни, основанного на христианском мировоззрении. Главная проблема в решении зависимостей – изменение образа жизни. По разным причинам не все к этому готовы».

ВНИМАНИЕ!

Полезный сайт

На сайте Primorsky.Ru действует раздел «Приморье без наркотиков». В нем можно найти информацию об ответственности за наркопреступления, контакты групп само- и взаимопомощи, список организаций, где оказывают бесплатную медицинскую и психологическую помощь наркозависимым.

В разделе приведен механизм, с помощью которого родственники наркозависимого могут принудить его к обязательному прохождению диагностики, курса профилактических мероприятий либо лечения от наркомании. При этом уголовной ответственности данный механизм не предусматривает, что зачастую является важным фактором для многих родственников наркозависимых.

Фото автора

Мария ПУШКАРЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.