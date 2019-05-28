"Все цифры, которые в наших целях есть, - не нарисованные"

На вопросы «Золотого Рога» отвечает глава департамента здравоохранения администрации Приморья

Директор департамента здравоохранения администрации Приморского края Виктор ФИСЕНКО рассказал газете «Золотой Рог» о важных краевых и федеральных проектах в сфере здравоохранения, в частности, развитии паллиативной помощи на дому и реабилитации.

- Виктор Сергеевич, на что будут сделаны акценты в госпрограмме «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы в этом году?

- В этом году в Приморском крае, как и во всей Российской Федерации, акценты будут сделаны на те национальные проекты, которые начинают реализовываться с 2019 по 2024 годы. В первую очередь, это национальные проекты, направленные на борьбу с болезнями системы кровообращения, онкологическими заболеваниями и развитие первичной медицинской помощи, привлечение кадров, информатизация и развитие детского здравоохранения.

- Расскажите про меры по борьбе с онкологическими заболеваниями в Приморье. Какие цели на сегодняшний день достигнуты?

- Борьба с онкологическими заболеваниями – один из самых важных национальных проектов. Смертность от онкозаболеваний прочно занимает второе место во всех регионах Российской Федерации. Мы должны понимать, что строительство центров высоких технологий и оснащение стационаров новейшим оборудованием – это не главное средство для борьбы с заболеванием. В онкологии самое важное – раннее выявление. Не зря, одним из индикаторов национального проекта является выявление на первой или второй стадии. В этом случае можно решить ситуацию оперативным вмешательством или химиотерапией. На третьей – четвертой стадии вопрос усложняется многократно, и затраты требуются колоссальные. И это не будет гарантировать позитивный эффект. Две важных задачи у нас в этом направлении: оснащение оборудованием онкологического диспансера и открытие 11 центров амбулаторной онкологической помощи при лечебных учреждениях края за три года. В этом году мы планируем открыть уже пять таких центров.

Одна из задач – проведение химиотерапии на амбулаторном этапе и обеспечение лекарственными препаратами. Сейчас показатели использования химиотерапии по спектру применяемых схем соответствуют средним показателям по России. На сегодняшний день у нас 6 точек активно применяют новейшие и высокозатратные курсы лечения химиотерапией. Успехи уже заметны.

Одна из пяти социальных выплат, утвержденных губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, – это доплата первичному звену медицинского персонала за каждый подтвержденный случай выявления злокачественного образования. Это вознаграждение специалисту за хорошую работу.

- Теперь о реабилитации. Какие шаги запланированы в развитии этого направления?

- Реабилитация – это направление, которому уделялось не слишком большое внимание. Сейчас ситуация меняется в лучшую сторону. В нашем понимании, реабилитация начинается, когда ты выписываешься из больницы и привыкаешь к обычной жизни с посторонней помощью. На самом деле, реабилитация начинается с палаты реанимации. Потому что в реабилитации есть главный принцип: «чем раньше она начата, тем большего эффекта мы достигнем». Чем раньше подключается бригада реабилитологов, тем выше вероятность, что пациент покинет лечебное учреждение с минимумом последствий. Есть определенные успехи в этом направлении. Два месяца назад утверждена должность главного краевого внештатного специалиста по нейрореабилитации. Им стал главный врач ВКБ № 1 Евгений Шестопалов. Месяц назад его проект по нейрореабилитации был отмечен в Москве. Премию вручал главный внештатный невролог Москвы. Это серьезный прорыв.

Мы будем продолжать заниматься этим направлением. Пациента могут спасти и оставить в живых. Но нам ведь важно вернуть полноценного члена общества с минимумом негативных последствий. Вполне возможно вернуть человеку работоспособность.

В рамках развития этого направления губернатор Приморского края проинспектировал все учреждения восстановительного лечения. В 2020-2021 годах им будут выделены средства на ремонт и реконструкцию зданий в некоторых случаях.

- Развитие паллиативной помощи на дому в Приморском крае – одно из приоритетных направлений этого года. Какие шаги запланированы для развития этого направления?

- Развитие паллиативной помощи очень актуально. Олег Николаевич Кожемяко пригласил к нам учредителя благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Анну Константиновну ФЕДЕРМЕССЕР. Она со своей командой проинспектировала наши учреждения. У нас сейчас в Надеждинском районе, Яковлевке и Дальнереченске есть паллиативные койки. В городе Владивостоке их нет, но есть койки сестринского ухода. Когда мы изучаем структуру пациентов, которые находятся на этих койках, то нередко приходим к выводу, что они несут социальную функцию. Все-таки, основная функция паллиативной койки - это обеспечение обезболивающими наркотическими препаратами пациентов, которые находятся в терминальной стадии. Это облегчение страданий. Анна Федермессер обратила наше внимание на необходимость развития паллиативной помощи на дому. С учетом того, что в России за последние три года был совершен прорыв в вопросах применения обезболивающих лекарственных препаратов, а на рынке появились медицинские изделия, к примеру, для поддержания функций дыхания, то этот выбор становится проще. Пациенту выдают такой дыхательный аппарат, посещают его. Сейчас в крае только одна точка, в которой сформирована бригада паллиативного патронажа. Это поликлиника № 6. Сейчас на базе этой поликлиники будет создано целое отделение, которое будет заниматься патронажем паллиативных больных. Эти формы выездной работы не отменяют необходимости создания коек. На данный момент у нас около 30 коек, а по нормативам должно быть около 190. Мы будем стремиться выполнить этот норматив. Также, в этом году на базе детской краевой больницы №2 запланировано открытие целого детского паллиативного отделения.

- Улучшилась ли ситуация с кадровым вопросом в сфере здравоохранения после внедрения программ поддержки медработников?

- Не зря кадровый вопрос является одним из восьми федеральных национальных проектов. Ситуация в Приморье довольно сложная. Здесь необходимо принимать ряд кардинальных мер. Губернатором Приморского края инициированы и приняты изменения в краевой закон, где установлены пять мер социальной поддержки. Мы проранжировали все медицинские организации, все муниципальные районы. Главным врачам и главам районов установлены целевые индикаторы. По поручению Олега Кожемяко разработана рейтинговая система муниципальных образований, в которую включены три показателя успешности оценки деятельности в сфере здравоохранения. Это смертность, то есть количество сохраненных жизней, чтобы была положительная динамика. Это охват диспансеризаций, потому что это - раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний. Это привлечение врачей и средних медработников к себе. Начиная с февраля, мы сделали рейтинг за два месяца, за квартал. В этом году краевые учреждения пополнились 23 специалистами.

- Какие основные цели департамент здравоохранения ставит перед собой на ближайшее время?

- Предыдущие руководители научили меня важному правилу: для того, чтобы управлять процессом, он должен быть измеримым. Отличительная черта проектного подхода в том, что там есть четкие цифры. Если я достигну их к концу года, то буду удовлетворен. Все цифры, которые в наших целях есть, - не нарисованные. Мы определили для себя три фактора при разработке рейтинга муниципальных образований: смертность, диспансеризация и кадры. Выбор не случаен. Такими цифрами нельзя манипулировать. Смертность - это Росстат. Диспансеризация - это только случаи, которые прошли через экспертизу Территориального фонда ОМС и подлежат оплате. Кадры - это Федеральный регистр медицинских работников, который фиксирует состояние нашего кадрового обеспечения.

Сегодня уже есть небольшие позитивные сдвиги. По итогам первых трех месяцев этого года в Приморье отмечается снижение смертности от болезней системы органов кровообращения. В частности, показатели смертности от острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) снизились на 1,4%. Число умерших от инфаркта миокарда снизилось на 17,8% , с 538 случаев в 2018 году до 442 случаев в этом году. Смертность от острого инфаркта снизилась на 23,8%, с 387 до 295 случаев. На 7,3% отмечено снижение числа случаев смерти от гипертонической болезни и на 2,1% от ишемической болезни сердца, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, с 1768 до 1731, соответственно. Также, в регионе снизилась смертность от болезней печени на 13,9%, с 230 случаев в прошлом году до 198 случаев в этом году. И снижение смертности от вирусных гепатитов на 54, 5%.

Нельзя не отметить и выполнение плана-графика диспансеризации. Если за аналогичный период в 2018 году было осмотрено 43 540 приморцев, то в этом году за данный период охвачено уже 70 705 человек.

Все три цифры никак не зависят от меня. Это заставляет меня не манипулировать статистикой, а предпринимать шаги, которые приведут к достижению этих показателей.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Что касается льготного лекарственное обеспечение в Приморье, остались ли здесь какие-то сложности?

- Мы сейчас говорим только об амбулаторном лечении. Есть программа обеспечения необходимыми лекарственными средствами. Ряд категорий граждан, в основном инвалиды, имеют право на получение такого рода госпомощи. Отличие этого года от предыдущих в том, что почти 90 млн рублей губернатор Приморья выделил на вакцинопрофилактику пневмококковой инфекции. Это очень важно, потому что смертность в этот сезон была достаточно высокая. На следующий год мы запустим программу вакцинопрофилактики и надеемся на серьезный позитивный эффект.

В Приморье есть проблема с тем, что не все соглашаются на льготу. Федеральная льгота устроена таким образом, что ты можешь отказаться от лекарственного обеспечения и получать компенсацию в 800 рублей. Отказываясь от лекарств, вы теряете право на их получение в течение целого года. Безусловно, если вам положены препараты на 300 рублей в месяц, то выгода видна. Но, если вы через две недели после отказа посещаете врача и узнаете, что вы заболели, и теперь лекарства нужны на сумму в пять тысяч рублей, то уже никто не сможет помочь. Льгота не ограничивает стоимость лекарств. Положено препаратов на пять тысяч, хорошо, на тридцать пять - тоже выделят их. А денежная компенсация ограничена. Мы советуем сохранять право на льготное лекарственное обеспечение.

Директор департамента здравоохранения администрации Приморского края Виктор Фисенко: «Мы определили для себя три фактора при разработке рейтинга муниципальных образований: смертность, диспансеризация и кадры. Выбор не случаен. Такими цифрами нельзя манипулировать».

Фото автора