Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Губернатор Приморья и глава Ростуризма открыли PITE-2019
Международная туристская выставка направлена на продвижение регионального и межрегионального туристического продукта
24 мая на острове Русский стартовала Международная туристская выставка PITE-2019 в рамках V Тихоокеанского туристского форума. В церемонии открытия приняли участие глава Приморского края Олег КОЖЕМЯКО и руководитель Ростуризма Зарина ДОГУЗОВА.
Церемония открытия PITE-2019 проходила в ДВФУ: в стенах университета собрались 57 представителей стран АТР, регионов Дальнего Востока, авиакомпаний и ключевых предприятий туриндустрии.
Как отметила руководитель Ростуризма Зарина ДОГУЗОВА, «Приморский край – удивительное по красоте место с огромным туристическим потенциалом. За последние годы проделана действительно огромная работа в части раскрытия туристического потенциала края: в Приморье каждый год проходят масштабные мероприятия, и я уверена, что регион будет продолжать двигаться к новым высотам, развивая культурно-событийные мероприятия. Надеюсь, что благодаря Владивостоку мир откроет для себя совершенно фантастический Дальний Восток Российской федерации – уникальный во всех отношениях макрорегион».
Зарина Догузова совместно с директором макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Максимом КОСТИНЫМ торжественно погасили именную почтовую открытку, посвященную выставке PITE-2019. Затем губернатор Приморья и глава Ростуризма осмотрели стенды участников PITE, в числе которых – регионы Макао, Японии, Вьетнама, Китая, ЮАР, Бурятии, Республики Корея и многие другие. Особое внимание глава Приморья уделил экспозиции Находкинского городского округа, где попробовал хлеб, произведенный местными компаниями.
Цели международной туристской выставки остаются неизменными: она направлена на расширение сотрудничества и продвижение регионального и межрегионального туристического продукта на российском и зарубежном рынке. Эти цели соответствуют государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы.
Фото Натальи КОМИССАРОВОЙ
Наталья КОМИССАРОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Губернатор Приморья и глава Ростуризма открыли PITE-2019
- Туризм Приморья готовит взлетно-посадочную полосу
- Приморье ждет туристов из Германии
- Таиланд наоборот
- Гостей Приморья ждет острог
- Приморский край вошел в топ самых туристических регионов России
- Крымчан зовут учиться, лечиться и отдыхать в Приморье
- Лайнер Costa Fortuna впервые зайдет во Владивосток
- Семь пляжей Приморья добавились в список безопасных для отдыха
- По столице Приморья можно будет путешествовать бесплатно
Новости раздела
- Борьба с наркоманией не останавливается ни на секунду
- "Все цифры, которые в наших целях есть, - не нарисованные"
- Губернатор Приморья и глава Ростуризма открыли PITE-2019
- Туризм Приморья готовит взлетно-посадочную полосу
- Жители Владивостока просят установить скульптуры российских царей и императоров
- МЧС: Приморье готовится к двухдневному удару стихии
- Во Владивостоке наступил Новый год
- Приморцы решили написать обращение к президенту Украины Зеленскому
- Высокопоставленные чиновники в Приморье резко теряют в доходах
- Международной туристской выставке PITE-2019 посвятили серию почтовых карточек
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сказал всё, что думает о предстоящем сносе 100 домов
- От "хрущевок" стоит как можно скорее избавиться
- На острове Русском хотят ограничить скорость до 40 километров в час
- Приморцы решили написать обращение к президенту Украины Зеленскому
- Владивосток украсят "Бурдугузами"
- Приморье сделало удачную ставку
- Качество предлагаемых к продаже гостиниц во Владивостоке не выдерживает критики
- "Вкусное" Приморье продвигает Pacific Russia Food
- "Изумрудная долина" наращивает пул проектов
- В отличии от Приморья средняя зарплата в Москве продолжает стремительно расти