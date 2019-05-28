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Губернатор Приморья и глава Ростуризма открыли PITE-2019

28 Мая 2019, 11:00 | Приморье

Международная туристская выставка направлена на продвижение регионального и межрегионального туристического продукта

 

24 мая на острове Русский стартовала Международная туристская выставка PITE-2019 в рамках V Тихоокеанского туристского форума. В церемонии открытия приняли участие глава Приморского края Олег КОЖЕМЯКО и руководитель Ростуризма Зарина ДОГУЗОВА.

Церемония открытия PITE-2019 проходила в ДВФУ: в стенах университета собрались 57 представителей стран АТР, регионов Дальнего Востока, авиакомпаний и ключевых предприятий туриндустрии.

 


 

 

 

 

 

Как отметила руководитель Ростуризма Зарина ДОГУЗОВА, «Приморский край – удивительное по красоте место с огромным туристическим потенциалом. За последние годы проделана действительно огромная работа в части раскрытия туристического потенциала края: в Приморье каждый год проходят масштабные мероприятия, и я уверена, что регион будет продолжать двигаться к новым высотам, развивая культурно-событийные мероприятия. Надеюсь, что благодаря Владивостоку мир откроет для себя совершенно фантастический Дальний Восток Российской федерации – уникальный во всех отношениях макрорегион». 

Зарина Догузова совместно с директором макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Максимом КОСТИНЫМ торжественно погасили именную почтовую открытку, посвященную выставке PITE-2019. Затем губернатор Приморья и глава Ростуризма осмотрели стенды участников PITE, в числе которых – регионы Макао, Японии, Вьетнама, Китая, ЮАР, Бурятии, Республики Корея и многие другие. Особое внимание глава Приморья уделил экспозиции Находкинского городского округа, где попробовал хлеб, произведенный местными компаниями.

Цели международной туристской выставки остаются неизменными: она направлена на расширение сотрудничества и продвижение регионального и межрегионального туристического продукта на российском и зарубежном рынке. Эти цели соответствуют государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы.

Фото Натальи КОМИССАРОВОЙ

Наталья КОМИССАРОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: ростуризм  туризм  pite  выставка 



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