Туризм Приморья готовит взлетно-посадочную полосу

Одно из ключевых мероприятий V Тихоокеанского туристского форума посвятили развитию авиатуризма в крае

В кампусе ДВФУ 24 мая прошло пленарное заседание V Тихоокеанского туристского форума, посвященное развитию авиатуризма в Приморском крае, развитию MICE-мероприятий и в целом туризма на Дальнем Востоке. Участники заседания обсудили возможность увеличить иностранный туристический поток, прибывающий авиатранспортом во Владивосток, до 5 млн человек в год. Реальны ли такие цифры, выяснила газета «Золотой Рог».

Пленарная сессия ТТФ стала одним из ключевых мероприятий Тихоокеанского туристского форума. В ходе мероприятия спикеры обсудили перспективы Приморья в качестве туристской мекки Дальнего Востока, привлекающей не только российских, но и иностранных гостей.





Спикер сессии – руководитель Федерального агентства по туризму Зарина ДОГУЗОВА отметила Приморский край как регион-отличник туристической сферы страны. «Владивосток – удивительный город, а Приморский край – фантастический регион. И команда, которая развивает здесь туризм - очень профессиональная, поэтому цифры туристического потока по-настоящему впечатляющие. Безусловно, Федеральное агентство по туризму будет плотно сотрудничать с Дальним Востоком и помогать макрорегиону во всех начинаниях. Задача, которая стоит перед Россией, – это лидерство на мировом туристическом рынке, и мы будем планомерно работать над ее решением», – подчеркнула руководитель Ростуризма.





Губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО принял участие в заседании и поделился своим видением туристических перспектив региона. «Наша задача – создавать условия развития туризма, который будет соответствовать международному уровню. За первый квартал этого года во Владивостоке отмечается значительный рост турпотока: на 25% из Кореи и Китая, и на 60% – из Японии. Это означает, что регион соответствует потребностям туристов, – отметил глава региона. – Мы работаем над привлечением во Владивосток новых авиакомпаний, что позволяет снижать стоимость авиабилетов, привлекать туристов и расширять сеть маршрутов. Мы за то, чтобы международные перевозки росли, а авиационный пассажиропоток достиг отметки в 5 млн интуристов к 2024 году».

Чтобы эти цифры стали реальностью, принимается ряд мер. В частности, движение к таким отметкам запланировано в государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы. Как отметил глава региона, уже направлено ходатайство председателю правительства РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ с предложением о реконструкции второй посадочной полосы аэропорта Кневичи. Помимо этого, администрация Приморья выступает за введение режима «открытое небо» и присвоение Владивостоку статуса города, ограничения на полеты в который полностью отсутствуют. Еще одним шагом для повышения турпотенциала края должно стать увеличение безвизового режима в регионах ДФО до 14 дней и расширение перечня стран, граждане которых могут воспользоваться электронной визой.

Владивосток – вторая Москва





Необходимость таких мер подчеркнула Екатерина ТЕРЕНОВА, генеральный менеджер по управлению активами, Россия и СНГ Changi Airports International – соинвестора аэропорта Кневичи. По ее словам, авиапоток интуристов во Владивостоке превышает весь совокупный международный поток аэропортов Краснодарского края, включая Сочи, что является хорошим показателем. «Для нас, в стратегическом плане, Владивосток – это Москва, а в экономическом – заложен не менее колоссальный потенциал, как и в Сингапуре. И развивается Владивосток по похожему мастер-плану, который 50 лет назад был утвержден в Сингапуре и помог его сделать крупнейшим хабом торговли и туризма», – уверена Екатерина Теренова.

По словам эксперта, у Владивостока для достижения заветной отметки в 5 млн пассажиров есть все. Но для более динамичного развития городу потребуется еще две пятизвездочные гостиницы, 4-6 четырехзвездочных средств размещения, новый центр для проведения конгрессно-выставочных мероприятий, немного больше освещения на улицах и появление иностранной системы такси, привычной интуристам. «Мы верим в будущее ДФО и в ту стратегию его развития, которую реализует правительство. Надеемся, что «открытое небо» заработает в полном объеме, и у Владивостока появится огромное преимущество перед остальными городами. «Открытое небо» будет означать сокращение бюрократических процедур, предшествующих полетам, на целый год. Электронная виза у нас уже есть, если ее возможности расширят – будет прекрасно», – подчеркнула генеральный менеджер по управлению активами, Россия и СНГ Changi Airports International.

MICE и историко-экологический туризм раскроют потенциал Приморья

Эксперты отметили еще несколько точек роста для туристической сферы Приморского края. Первая – это MICE-туризм. Как рассказала Екатерина Теренова, в Сингапуре именно эта часть туристов приносит наибольший вклад в экономику города, поскольку именно такие путешественники приносят инвестиции: «Мероприятия, привлекающие MICE-туристов, уже сегодня проходят во Владивостоке. Город имеет возможности создавать международные конференции, посвященные логистике, портовой и авиационной инфраструктуре, сельскому хозяйству и так далее. Владивосток может не ждать новых отелей и конгрессно-выставочных площадок, а уже начинать расширять пул своих международных проектов, связанных с бизнесом. Это важно потому, что бизнес привлекает инвестиции, создает премиальное направление, подтягивая сервис ресторанов и гостиниц. Как только в городе рождается премиальный сегмент, массовый турист тянется к нему».

Как подчеркнула эксперт, с развитием MICE-туризма Владивосток сможет количественно и качественно наполнить не только свои маршруты, но и задействовать в полном объеме межрегиональные продукты – с Сахалином, Камчаткой, Сибирью. Бизнесмены смогут приезжать в Приморье на несколько дней и отправляться из центра делового туризма в другие регионы Дальнего Востока.

Также, по словам губернатора Приморского края, в регионе заложен огромный исторический потенциал, который пока не раскрыт. Глава рассказал об общих страницах истории приморцев с жителями стран АТР, указав, что золотой век чжурчжэней и царство Бохай могут стать той самой объединяющей силой, которая привлечет дополнительный туристический поток и даст новый импульс развитию туризма в регионе. Глава пожелал турфирмам разработать продукты, которые направляли бы потоки гостей Приморья к местам городищ и археологических раскопок.





Согласился с важностью развития данного направления и исполняющий обязанности вице-губернатора Приморского края Константин БОГДАНЕНКО: «История с экологическим и археологическим туризмом на территории Приморья должна получить свое развитие и стать объединяющим началом не только для приморцев, но и для граждан разных стран АТР. Общие исторические эпохи помогут популяризировать регион среди наших соседей, помимо тех мер, которые принимаются в последние годы. Одним из самых эффективных инструментов продвижения Приморья стали фам-туры для авиакомпаний, туристических компаний, блогеров и СМИ стран АТР. Думаю, что тема исторического наследия войдет в программу последующих фам-туров».

«Туризм – это та отрасль, которая дает не только новые рабочие места и инвестиции в экономику, но и, безусловно, сближает народы и создает единые площадки для общения людей из разных стран без ограничений. Мы ценим те решения, которые принимаются на уровне глав государств о безвизовых обменах, и думаю что со странами АТР это направление будет расширяться. В целом же, туристическая отрасль становится той сферой деятельности, которая всегда будет сопровождать Приморский край. Поэтому данную инвестиционную направленность мы будем сопровождать различными мерами поддержки», – резюмировал глава Приморья Олег Кожемяко.

На фото: Пленарная сессия ТТФ стала одним из ключевых мероприятий Тихоокеанского туристского форума.

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