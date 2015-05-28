Первый велоквест во Владивостоке будет проходить в режиме он-лайн

В воскресенье, 31 мая, в Парке Минного городка во Владивостоке пройдет велоквест, который организуют сообщество велосипедистов столицы Приморья «Велодом» и компания «МегаФон», сообщили деловой газете "Золотой Рог" в пресс-службе сотового оператора.

Это развлечение для тех, кто не мыслит своей жизни без двухколесного транспорта, и при этом любит загадки, тайны, головоломки.

«Велодом» решил отметить свой первый день рождения, объединив традиции и новые технологии, классику и современность. Две команды велосипедистов пройдут по велотрассе Парка Минного городка. Задача участников - с помощью подсказок в режиме он-лайн, которые они будут получать по сетям 4G «МегаФона», выбрать верный маршрут и дойти до финала.

«Свой первый день рождения мы хотели отпраздновать необычно, – говорит Андрей Рычков, руководитель сообщества «Велодом». – Нам показалась интересной мысль объединить в одном пространстве скорости самого традиционного, но всегда актуального велотранспорта и скорости, которые нам дарят сегодня современные телекоммуникационные технологии. Интересно будет посмотреть, что из этого получится».

«Летом 2012 года Владивосток стал первым городом на Дальнем Востоке, в котором был запущен интернет четвёртого поколения, - отмечает Евгений Ермоленко, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон». – С тех пор потребность наших абонентов в высокоскоростном мобильном интернете неуклонно растет. Объем интернет-трафика 4G в сети «МегаФон» в Приморском крае за первый квартал текущего года в 3, 5 раза больше, чем за тот же период 2014 года. Велоквест – это хороший способ наглядной демонстрации возможностей интернета четвёртого поколения от компании «МегаФон».

На старт велоквеста выйдут только 12 человек; стать одним из них можно, приняв участие в конкурсе на страничке сообщества "Велодом" в социальной сети Facebook.

Досье "Золотого Рога": ОАО «МегаФон» - один из ведущих российских операторов связи; Компания работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка России. Компания и ее дочерние предприятия располагают всеми необходимыми лицензиями и работают во всех регионах России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан. Лицензионная территория Дальневосточного филиала ОАО «МегаФон» (сеть «МегаФон» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири) занимает более 45% территории Российской Федерации (общей площадью более 8 миллионов квадратных километров). Это 9 субъектов Дальневосточного Федерального округа и 3 субъекта Сибирского Федерального округа: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская автономная области, Чукотский автономный округ. Количество абонентов «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири составляет более 4,8 млн.