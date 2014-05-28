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Во Владивостоке "День карьеры" помог выпускникам найти работу
На ярмарку вакансий в ДВФУ собрались работодатели
«День карьеры-2014» в обновленном формате прошел на прошлой неделе в кампусе Дальневосточного федерального университета – студенты и выпускники самых разных школ вуза смогли не только лично познакомиться с работодателями и вакансиями крупных компаний, но и принять участие в мастер-классах, тренингах, флешмобах, деловых играх и конкурсах. Организатором мероприятия выступил Центр развития карьеры ДВФУ при поддержке департамента образования и науки Приморского края.
Свои вакансии студентам и выпускникам ДВФУ на «Дне карьеры» предлагали более 35 компаний Приморья. Среди них - ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Альфа-Банк», ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Финам-Владивосток», Coca-ColaHellenic и ООО «МоорСтивенс», ООО «Ратимир» и ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта», ООО «Мазда СоллерсМануфэкчуринг Рус» и кадровое агентство «Проспект».
«День карьеры» продолжался в главном корпусе университета несколько часов, и все это время поток заинтересованных студентов к работодателям не прекращался ни на минуту. В режиме живого диалога они обсуждали варианты прохождения стажировок и практик, возможности трудоустройства и дальнейшего построения карьеры. Для студентов Инженерной школы ДВФУ, например, одними из самых интересных оказались предложения «Дальневосточного центра судостроения и судоремонта» (ОАО «ДЦСС»).
- Сегодня заводы испытывают сильный кадровый голод. Средний возраст наших работников составляет 51 год, поэтому ДЦСС крайне необходимы молодые кадры. В этом вопросе мы делаем ставку на Инженерную школу ДВФУ и предлагаем студентам и выпускникам начальные, но очень перспективные позиции. Нам нужны инженеры, материаловеды, конструкторы, химики, кораблестроители, судоремонтники, машиностроители, сварщики, - рассказала начальник отдела технологического обучения Наталья Старкова. - Даже на начальном этапе мы обеспечиваем своим работникам достойную заработную плату - 35-40 тысяч рублей.
Участником «Дня карьеры» стал еще один базовый партнер ДВФУ - нефтяная компания «Роснефть» и ее дочернее предприятие в Приморье «Восточная нефтехимическая компания». Будущему нефтехимическому производству уже сейчас требуются выпускники направлений, связанных с химией, экологией, химической технологией, нефтегазовым делом, а также специалисты по разным инженерным профилям. По словам представителей компании, готовить подобные кадры для региона способен только ДВФУ.
Местные отделения ОАО «Сбербанк России» на ярмарке вакансий в ДВФУ массово приглашали к себе на практику и стажировку студентов самых разных профилей подготовки: экономистов, финансистов, специалистов по IT и информационной безопасности, юристов и других. Как отметил сотрудник молодежного офиса «Сбербанка» в кампусе ДВФУ, при устройстве на работу в это отделение приоритетом пользуются именно студенты университета - здесь им предлагают вакансии с плавающим графиком работы, удобным для совмещения с учебой.
Большой интерес участников «Дня карьеры» вызвала стойка Дальневосточного федерального университета. Вуз предлагал своим студентам работу, которую можно совмещать с занятиями, - это вакансии документоведов, лаборантов и инженеров в учебных и научных подразделениях. Как отметила руководитель Центра развития карьеры ДВФУ Галина Попова, сейчас центр намерен максимально трудоустраивать студентов на подобные позиции с тем, чтобы они без отрыва от учебы набирались столь необходимого будущим выпускникам опыта.
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