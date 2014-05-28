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Во Владивостоке на Неделе Моды торжествует красота
Во вторник, 27 мая, в СК «Чемпион» с триумфом прошла выставка красоты Pacific Beauty Expo, Форум Визажистов и конкурс парикмахеров Мастер-Стиль. Зрители наслаждались эпатажным боди-арт шоу «Памяти Сальвадора ДАЛИ и Фриды КАЛО», оценивали потрясающие прически конкурсантов-парикмахеров, аплодировали ослепительному парикмахерскому шоу «Саломея» звездного стилиста из Москвы Татьяны НИТЧЕНКО, дегустировали нишевый парфюм от Парфюмерной Гостиной «Лаборатория Времени» и с наслаждением пробовали на себе новинки индустрии красоты на выставке Pacific Beauty Expo.
Председатель международного жюри Алекс ПЕЦЦИКА (Италия), бессменный стилист фестиваля в Сан-Ремо, вручал призы и выражал восхищение организацией конкурса и Недели Моды в целом, любимец владивостокской публики и член жюри Сергей ИВАЩЕНКО дал шоу-мастер-класс по марке American Crew, зрители не расходились до самого вечера….
Сегодня, 28 мая на Владивостокской неделе моды – День Зарубежных Дизайнеров. Зрителей ожидает уникальная коллекция высокой моды от сингапурского «юдашкина» Фредерика ЛИ. Фредерик - Дизайнер года в Индонезии, член Азиатской федерации Кутюрье, директор по костюмам Молодежных Олимпийских игр в Сингапуре 2010, владелец лучшего бутика от кутюр по версии Singapore Taltler. Фредерик – настоящая гордость Сингапура. В коллекции представлены потрясающие платья от-кутюр с использованием пера птицы, рогов животных, декора из кораллов
Свою пре-а-порте коллекцию повседневной стильной одежды представит Мисун ЮМ – звезда моды Кореи, дизайнер, доцент кафедры дизайна и моделирования одежды Женского университета Сангшин в Корее, преподаватель, исследователь, участница международных конференций, журналист-публицист.
Сахера РАХМАНИ (Иран), впервые в истории Владивостока, явит ценителям прекрасного коллекцию модной женской мусульманской одежды. Сахера - яркий художник-модельер, директор собственного Дома Моды, победитель Международных конкурсов, директор международного комитета «Союза мусульманок России».
Коллекцию «Персефона», тонко играющую с понятиями добра и зла, прекрасного и недопустимого, представит Элиас ГУРРОЛА, молодой яркий дизайнер из США, работавший с такими компаниями как LVMV, Henri Bendel и был лауреатом в конкурсе дизайнеров Izzue and Tsinhgua Fashion Design Awards, проводимом академией художественных искусств (Academy of Arts and Design) университета Цинхуа в Пекине
Носиблеьную повседневную коллекцию покажет 28 мая и дуэт Фрау БЛАУ (Израиль) - обладатели Государственной премии страны в области дизайна, победители в Project Runway в Израиле. У Фрау Блау множество бутиков, их коллекции широко представлены в галереях, музеях и частных коллекциях.
Отвечая на многочисленные пожелания зрителей Владивостока, практически все, представленное на подиуме, можно будет купить в шоу-румах на месте проведения показов, в СК «Чемпион» ВГУЭС.
Начало шоу в 19.30. Билеты можно приобрести в кассах «Дальпартер» (тел. 272-00-00) и перед началам шоу в фойе СК «Чемпион».
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