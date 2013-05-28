Миклушевский продолжит декриминализацию Приморья

Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ ждет от силовиков предложений по разработке программы "Безопасный край". Власти, в свою очередь, готовы помочь с материально-техническим обеспечением органов безопасности.

"Обеспечение безопасности граждан - это полномочия федеральных структур, но я, как глава региона, не могу оставаться в стороне. Считаю, что на сегодняшний день у нас здесь есть позитивные изменения, и я напрямую связываю это с назначениями новых руководителей силовых ведомств", - заявил глава региона 28 мая в послании к депутатам краевого Заксобрания, главам муниципальных образований и представителям общественности.

Он также заявил, что подавляющее большинство приморцев свою безопасность связывают с декриминализацией региона.

Это, считает Владимир Миклушевский, комплексная задача, начиная от борьбы с коррупцией и заканчивая экономическими преступлениями и преступлениями против личности.

"С начала работы губернатором я постоянно обозначаю решение этой проблемы, как первоочередное. Хочу и в этот раз подчеркнуть свою приверженность этому тезису. Потому что граждане не могут чувствовать себя в безопасности, если живут в криминальном окружении", - отметил губернатор.

За последние несколько месяцев в Приморье сменились руководители главных силовых и надзорных ведомств. Так, начальником Управления МВД России по Приморскому краю был назначен Николай АФАНАСЬЕВ, главой УФСБ по Приморскому краю - Игорь КОЛОСОВ. прокурором Приморского края - Сергей БЕССЧАСНЫЙ.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.