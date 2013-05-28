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Администрация Приморья в 2013 году приобретет санитарный вертолет
"В этом году мы купим санитарный вертолет. Это к вопросу о доступности медицины", заявил губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ 28 мая в Большом послании Законодательному Собранию Приморского края.
Как отметил глава региона, руководством края поставлена задача обеспечить наличие фельдшерско-акушерского комплекса в каждом населенном пункте.
Он уточнил, что уже закуплено 130 фельдшерско-акушерских пунктов, начался их монтаж на территории края. В планах - закупка еще 100 фельдшерско-акушерских пунктов в следующем году, отметил Владимир Миклушевский.
"Мы эту программу будем продолжать до тех пор, пока не будем уверены, что в каждом населенном пункте есть возможность человеку прийти, получить соответствующие консультации от врача и фельдшера, который измерит давление, получить рецепт на соответствующее лекарство", - сказал губернатор.
По его словам, сегодня краю всего требуется 250 машин скорой помощи. 100 из них были закуплены в 2012 году. В 2013 году ожидается еще 100 машин (56 уже поступили), оставшиеся 50 будут приобретены в 2014 году.
"Мы должны сейчас сделать так, чтобы максимально быстро, буквально в ближайшие 2-3 года, большую часть медицины привели в порядок", - сказал губернатор.
Так, в июле на острове Русский в ДВФУ откроется современный медицинский центр, который будет обслуживать приморцев. Также в 2013 году будет введен перинатальный центр и современная клиника для онкобольных.
"К сожалению, онкология пока остается серьезным заболеванием в Приморье. Благодаря программе частно-государственного партнерства мы построим четыре клиники по социально-значимым болезням. Высвободившиеся деньги, то есть те деньги, которые принесет (в медицину) частный инвестор, мы направим на ремонт тех городских больниц Находки, Владивостока, Уссурийска, в которых сегодня лечится очень большое число приморцев", - пояснил Владимир Миклушевский.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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