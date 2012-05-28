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В Приморье возможны заморозки
28 Мая 2012, 13:43 | Приморье
ПРИМОРЬЕ, 28 мая, ZRPRESS. Главное управление МЧС России по Приморскому краю предупреждает, что ночью в период с 29 по 30 мая на северо-востоке края: восточные части Красноармейского и Пожарского МР; северная часть Тернейского МР возможно понижение температур до минусовых.
В связи с ростом атмосферного давления, способствующего интенсивному ночному выхолаживанию воздуха, возможны заморозки на почве до -3ºС, в связи с началом вегетационного периода прогнозируется риск возникновения ЧС связанных с гибелью ранних яровых сельскохозяйственных культур, повышается вероятность возникновения ЧС связанных с увеличением количества ДТП на трассах местного и федерального значения,
«Золотой Рог».
Автор: По сообщениям пресс-служб
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