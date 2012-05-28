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Выпускники Приморского края приступили к сдаче ЕГЭ

28 Мая 2012, 13:29 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 28 мая, ZRPRESS. Для выпускников 11 классов Приморья началась экзаменационная пора. Сегодня участники ЕГЭ проходят тестирование по информатике, биологии и истории.

Как сообщили в департаменте образования и науки Приморского края, экзамены по информатике в этом году сдают 1 274 школьника, по биологии – 2 357 и по истории 3 252. Всего в этом году пройти тестирование предстоит 11 415 выпускникам 11 классов муниципальных школ Приморья.

Экзамены по обязательным предметам - русский язык и математика - пройдут 31 мая и 7 июня соответственно. По выбору школьникам предлагается 11 предметов: литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, английский, испанский и немецкий языки, информатика. Как и в прошлом году из всех предметов на выбор самым популярным у ребят оказалось обществознание. О своем желании сдавать этот экзамен заявили 68,8 процентов выпускников.

В этом году в крае подготовлено 128 пунктов проведения единого государственного экзамена и 15 резервных.

Отметим, пересдать тестирование возможно лишь по одному из обязательных предметов – русскому языку или математике. «Повторные» экзамены по русскому языку пройдут 20 июня, по математике – 21 июня. В этом году минимальный порог по русскому языку - 36 баллов, по математике – 24 балла.

Кроме того, как отметили специалисты департамента, в этом году существенно изменилось содержание контрольно-измерительных материалов по информатике, истории и математике. Так, по информатике изменилось количество заданий - в первой части их количество сокращено с 18 до 13, во второй – увеличено с 10 до 15. По истории в части «С» появилось новое задание – написать сочинение - исторический портрет одного из трёх исторических деятелей, но при этом сократилось количество заданий по всем трём частям - с 49 до 39. По математике добавились новые задачи по курсу геометрии и по теме «Вероятность и статистика».

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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