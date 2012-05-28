Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Выпускники Приморского края приступили к сдаче ЕГЭ
ПРИМОРЬЕ, 28 мая, ZRPRESS. Для выпускников 11 классов Приморья началась экзаменационная пора. Сегодня участники ЕГЭ проходят тестирование по информатике, биологии и истории.
Как сообщили в департаменте образования и науки Приморского края, экзамены по информатике в этом году сдают 1 274 школьника, по биологии – 2 357 и по истории 3 252. Всего в этом году пройти тестирование предстоит 11 415 выпускникам 11 классов муниципальных школ Приморья.
Экзамены по обязательным предметам - русский язык и математика - пройдут 31 мая и 7 июня соответственно. По выбору школьникам предлагается 11 предметов: литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, английский, испанский и немецкий языки, информатика. Как и в прошлом году из всех предметов на выбор самым популярным у ребят оказалось обществознание. О своем желании сдавать этот экзамен заявили 68,8 процентов выпускников.
В этом году в крае подготовлено 128 пунктов проведения единого государственного экзамена и 15 резервных.
Отметим, пересдать тестирование возможно лишь по одному из обязательных предметов – русскому языку или математике. «Повторные» экзамены по русскому языку пройдут 20 июня, по математике – 21 июня. В этом году минимальный порог по русскому языку - 36 баллов, по математике – 24 балла.
Кроме того, как отметили специалисты департамента, в этом году существенно изменилось содержание контрольно-измерительных материалов по информатике, истории и математике. Так, по информатике изменилось количество заданий - в первой части их количество сокращено с 18 до 13, во второй – увеличено с 10 до 15. По истории в части «С» появилось новое задание – написать сочинение - исторический портрет одного из трёх исторических деятелей, но при этом сократилось количество заданий по всем трём частям - с 49 до 39. По математике добавились новые задачи по курсу геометрии и по теме «Вероятность и статистика».
«Золотой Рог».
Новости тематики
- В Приморье назначен новый руководитель департамента образования и науки
- Главный вуз Приморья берется за демографию
- "Горячая линия" праздника выпускников "Крылья Востока" открыта в Приморье
- Приморское образование будет курировать мать троих детей
- В Приморье ДВФУ впервые примет в магистратуру без традиционных экзаменов
- Во Владивостоке участники смены ВДЦ "Океан" познакомились с "профессиями будущего"
- Фонд "Владмама" участвует в Фестивале образовательных инноваций
- ЕГЭ в Приморье обеспечат техникой и наблюдателями
- Дайте ребенку… шоколадку
- За "школотой" на ЕГЭ присмотрят "комсомольцы"
Новости раздела
- Владивосток первым на Дальнем Востоке услышит "невероятную историю" от Дэвида Рамсера
- На Дне рыбака жителей и гостей Владивостока ждет уха с секретом
- Во Владивостоке накануне Дня Рыбака школьники побывали в Дальрыбвтузе
- Семь пляжей Приморья добавились в список безопасных для отдыха
- Ректор ТГМУ высказал свое мнение о повышении пенсионного возраста
- В администрации Владивостока создано новое управление
- Остров Русский в цифровом пространстве
- По столице Приморья можно будет путешествовать бесплатно
- Трудовые книжки уйдут в "цифру"
- Вместо "Хаяттов" гости ВЭФ в который уже раз будут спать на судне
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин